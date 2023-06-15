Обязанности
- Презентация продукции и консультирование Клиентов
- Умение расположить к себе собеседника и выявить его потребности
- Составлять дизайн-проекты кухни для заказчиков в программе 3D и рассчитывать стоимость заказа (всему обучат)
- Работа с программами Word, Excel
- Вести системную работу с клиентами по воронке продаж
- Оформлять заказы (онлайн) и вести отчетность по продажам
Требования
- Образование — среднее, высшее
- Опыт работы по специальности приветствуется
- Знание ПК ,специальные программы Word, Excel, 1С, 3D (обучают)
- Главное ваше стремление развиваться и успешно продавать — остальному научат!
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