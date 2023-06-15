Гипермаркет мебели «Столплит» приглашает на работу менеджера по продажам в шоурум интернет-магазина в ТЦ «Зеленопарк». Срочная вакансия! 15.06.2023 Реклама
Обязанности

  • Презентация продукции и консультирование Клиентов
  • Умение расположить к себе собеседника и выявить его потребности
  • Составлять дизайн-проекты кухни для заказчиков в программе 3D и рассчитывать стоимость заказа (всему обучат)
  • Работа с программами Word, Excel
  • Вести системную работу с клиентами по воронке продаж
  • Оформлять заказы (онлайн) и вести отчетность по продажам

Требования

  • Образование — среднее, высшее
  • Опыт работы по специальности приветствуется
  • Знание ПК ,специальные программы Word, Excel, 1С, 3D (обучают)
  • Главное ваше стремление развиваться и успешно продавать — остальному научат!

Условия

  • График работы 2/2
  • Испытательный срок 2 месяца
  • Доход в месяц до 110 000
  • Работа в дружном сплочённом коллективе

По всем вопросам звоните или пишите в ватсап 8-929-920-08-72 Елена.

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