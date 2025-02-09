В современном мире гинекологи метод экстракорпорального оплодотворения давно уже входит в число стандартных медицинских инструментов, используемых для борьбы с репродуктивными проблемами. Однако, эта технология до сих пор остается достаточно сложной и не всегда дает желаемый эффект. Чтобы повысить шансы на успешное зачатие и вынашивание ребенка, будущим родителям (не только женщине, но и мужчине) необходимо соблюдать достаточно строгие правила.
Чтобы пациенты могли лучше подготовиться к процедуре ЭКО, некоторые рекомендации гинеколога-эндокринолога Игоря Николаевича Кавандина.
Оплодотворение при ЭКО происходит искусственно — то есть вне организма женщины, в специальном инкубаторе. Перед этим пациентке проводится гормональная стимуляция яичников, а созревшие яйцеклетки извлекаются путем трансвагинального прокалывания фолликулов.
Имеются у ЭКО и определенные риски:
- многоплодие — обычно возникает при подсадке сразу нескольких эмбрионов, большинство из которых выживает (обычно успешно имплантируется только один зародыш);
- внематочная беременность — чаще всего она наблюдается при многоплодии, когда часть эмбрионов после ЭКО закрепляются в маточной полости, а остальные эмигрируют за ее пределы;
- гиперстимуляция яичника — это осложнение возникает из-за воздействия чрезмерных доз гормональных препаратов на организм женщины, что провоцирует симптомы различной тяжести, от легкого недомогания до помутнения сознания и комы;
- маточные кровотечения — этот побочный эффект при ЭКО может появиться из-за неосторожно проведенной пункции яичников или травмирования катетером при подсадке эмбрионов.
Тем не менее, опасаться экстракорпорального оплодотворения не стоит. Данная методика используется в медицине уже несколько десятилетий и хорошо отработана. Если она проводится квалифицированным врачом в хорошо оборудованной клинике, имеющей соответствующую лицензию, то риски осложнений и побочных реакций сведены к минимуму. Перед самой процедурой ЭКО пациенты проходят комплексную диагностику для выявления возможных противопоказаний. Для женщин, проходящих процедуру гормональной стимуляции, индивидуально подбираются подходящие типы и дозы препаратов. После оплодотворения пациентка пользуется всеми преимуществами программы ведения беременности, если заключила на нее договор с медицинским учреждением.
Пациенты, впервые проходящие процедуру экстракорпорального оплодотворения, часто ожидают положительного результата уже на первой попытке. В реальности эффективность ЭКО не превышает шансов на естественную беременность у здоровых людей и составляет примерно 35%. Вероятность забеременеть искусственным путем зависит от многих факторов:
- возраста и состояния здоровья пациента;
- квалификации врача, выполняющего процедуру;
- использования дополнительных репродуктивных технологий;
- количества подсаженных эмбрионов и т. д.
Если с первой попытки забеременеть не удалось, врач проводит дополнительные обследования пациентов, чтобы выяснить, почему ЭКО не получилось с первого раза. Именно для этого предварительно женщина проходит этап гормональной стимуляции, позволяющий за 1 менструальный цикл получить большее количество фертильных яйцеклеток.
Наш медицинский центр приглашает пройти обследования, как женщинам, так и мужчинам при подготовке к ЭКО.
Врач гинеколог-эндокринолог Кавандин Игорь Николаевич.
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