В современном мире гинекологи метод экстракорпорального оплодотворения давно уже входит в число стандартных медицинских инструментов, используемых для борьбы с репродуктивными проблемами. Однако, эта технология до сих пор остается достаточно сложной и не всегда дает желаемый эффект. Чтобы повысить шансы на успешное зачатие и вынашивание ребенка, будущим родителям (не только женщине, но и мужчине) необходимо соблюдать достаточно строгие правила.

Чтобы пациенты могли лучше подготовиться к процедуре ЭКО, некоторые рекомендации гинеколога-эндокринолога Игоря Николаевича Кавандина.