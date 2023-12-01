«Интрендс» устраивает пир в азиатском стиле! В продаже продукты с необычными вкусами из Японии, Кореи, Тайваня, Китая.
Как раз сейчас в магазине новые поступления интересненького и вкусненького: самая разнообразная лапша, рапокки, чипсы, мармелад, маршмеллоу, куча кислющих леденцов. А также популярные моти с бананом, дыней, личи, мандарином, лимоном, малиной — всего не перечислить!
И конечно в «Интрендс» большой выбор необычных газировок, знаменитого рамунэ и других напитков с жасмином, лавандой, сакурой — и не только!
Обязательно приходите прямо сейчас и порадуйте себя чем-то новым и необычным!
Адрес магазина, наполненного милотой и доброжелательной атмосферой: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
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