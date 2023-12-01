«Интрендс» устраивает пир в азиатском стиле! В продаже продукты с необычными вкусами из Японии, Кореи, Тайваня, Китая.

Как раз сейчас в магазине новые поступления интересненького и вкусненького: самая разнообразная лапша, рапокки, чипсы, мармелад, маршмеллоу, куча кислющих леденцов. А также популярные моти с бананом, дыней, личи, мандарином, лимоном, малиной — всего не перечислить!