«Качественная дорожная инфраструктура — это основа развития экономики всех регионов страны, поэтому наша задача — предлагать рынку продукцию самого высокого уровня. Полимерно-битумные материалы, произведенные по новой отечественной технологии, не уступают по своим характеристикам лучшим европейским образцам. Это значимый вклад в развитие дорожно-строительной отрасли страны», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

«Московский НПЗ обеспечивает производство материалов для строительства половины всех дорог столичного региона. Стабильное снабжение дорожно- строительной отрасли высококачественной продукцией — одна из ключевых задач нашего предприятия. Проекты модернизации МНПЗ позволяют находить самые эффективные решения в производстве востребованных городом нефтепродуктов — моторного топлива и битума», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.