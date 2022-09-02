«Газпром нефть» разработала и внедрила собственную технологию производства полимерно-битумных вяжущих. Технология предусматривает использование в рецептуре исключительно российских компонентов. Новый продукт дополнительно повысит долговечность дорог, их устойчивость к деформациям и образованию трещин.
Высокие характеристики нового вяжущего также упрощают его транспортировку и процесс строительства дорог. Благодаря модификациям продукция не подвержена процессам расслаивания при транспортировке и хранении, не требует дополнительного специального оборудования при приготовлении асфальтобетонных смесей. Новая технология разработана специалистами Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» в Рязани, а выпуск продукции обеспечивает крупнейшая в Европе битумная установка Московского НПЗ.
«Качественная дорожная инфраструктура — это основа развития экономики всех регионов страны, поэтому наша задача — предлагать рынку продукцию самого высокого уровня. Полимерно-битумные материалы, произведенные по новой отечественной технологии, не уступают по своим характеристикам лучшим европейским образцам. Это значимый вклад в развитие дорожно-строительной отрасли страны», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.
«Московский НПЗ обеспечивает производство материалов для строительства половины всех дорог столичного региона. Стабильное снабжение дорожно- строительной отрасли высококачественной продукцией — одна из ключевых задач нашего предприятия. Проекты модернизации МНПЗ позволяют находить самые эффективные решения в производстве востребованных городом нефтепродуктов — моторного топлива и битума», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.