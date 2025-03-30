15 апреля вас приглашают на атмосферный праздник красоты, релакса и ярких эмоций.
В этот день вас ждут:
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- профессиональный уход-детокс Esthederm со скидкой 20%
- музыка, подарки, угощения и коктейли.
Предварительная запись: 8-499-731-16-85
Адрес: Зеленоград, корпус 1204
Сайт: Nikor-salon.ru
Не пропустите возможность насладиться атмосферой отдыха и красоты.
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