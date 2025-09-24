Чувствуете тяжесть после еды, страдаете от вздутия, изжоги, спазмов или запоров? Есть хронические заболевания ЖКТ — гастрит, панкреатит и другие? Беспокоит лишний вес и проблемы с пищеварением?



Есть решение!



Пройдите комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» и получите четкий план, как:

восстановить работу желудка и кишечника

нормализовать желчеотток

избавиться от запоров или диареи

восстановить работу поджелудочной железы

понять, какие продукты вредят вашему ЖКТ.