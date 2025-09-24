Гастроэнтерология в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике 24.09.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzqwiQihS

Чувствуете тяжесть после еды, страдаете от вздутия, изжоги, спазмов или запоров? Есть хронические заболевания ЖКТ — гастрит, панкреатит и другие? Беспокоит лишний вес и проблемы с пищеварением?

Есть решение!

Пройдите комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» и получите четкий план, как:

  • восстановить работу желудка и кишечника
  • нормализовать желчеотток
  • избавиться от запоров или диареи
  • восстановить работу поджелудочной железы
  • понять, какие продукты вредят вашему ЖКТ.

Гербов Виталий Витальевич

Эндоскопист, практикующий хирург с многолетний стажем работы.

Ежедневный прием в клинике также ведёт высококвалифицированный гастроэнтеролог и УЗИ-диагност Анна Анатольевна Баранова.

Вместе с опытными эндоскопистами:

  • Константин Александрович Бондарев
  • Юрий Анатольевич Борисов
  • Ива Владимировна Добрушина
  • Коляда Наталья Александровна.

Каждую среду в «ЭстеДи» принимает врач, кандидат медицинских наук, Потапова Евгения Анатольевна — Гастроэнтеролог/Педиатр/Узи/Нутрициолог.

Что входит в Check-up:

  • анализы крови (госпитальный комплекс)
  • ЭКГ
  • тест на Helicobacter pylori
  • измерение кислотности желудка
  • консультации эндоскописта (до и после обследования)
  • УЗИ брюшной полости
  • гастроскопия
  • медикаментозный сон
  • колоноскопия.

Комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» — 15.000 рублей вместо 24.400 рублей.

Отдельно:

  • Гастроскопия — 4.000
  • Колоноскопия — 6.000
  • Медикаментозный сон — 5.000

Запись по телефону:

  • 8-924-206-16-50
  • 8-916-009-62-22

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи»

Верните себе комфорт и легкость каждый день!

Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: t.me/Estedi1515

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама
Реклама
