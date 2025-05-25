Школа является официальным филиалом прославленной академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова — одной из лучших футбольных академий нашей страны.
Преимущества:
- профессиональный тренерский состав
- комфортная атмосфера на тренировках
- приоритетный просмотр в академию «Спартак»
- тренировки по системе академии
- участие в международных турнирах
- воспитание важных навыков у мальчиков: лидерство, конкуренция, работа в команде и способность быстро принимать решения.
Главный тренер и руководитель школы «Спартак Юниор Зеленоград» — Крыжановский Игорь Николаевич. Профессиональный футболист, участвовавший в чемпионате России.
За его плечами более 10 лет профессиональной тренерской деятельности. Игорь Николаевич обладает международной лицензией C-UEFA и проходил стажировку в Германии, что позволяет ему применять передовые европейские методики в подготовке юных футболистов.
Команда «Спартак Юниор Зеленоград» является победителем золотого кубка и действующим чемпионом зимнего чемпионата «WINNERGY CUP 2025» и лидирует в турнирной таблице весеннего чемпионата.
Если ваш ребенок мечтает стать настоящим футболистом, развить свои навыки и научиться играть в команде, «Спартак Юниор Зеленоград» рад пригласить вас в свою школу.
Запишите своего ребенка:
- по телефону 8-926-978-10-68 (Игорь)
- через соцсети Вконтакте, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ)
Представитель школы свяжется с вами в ближайшее время.
Первое занятие бесплатно.
Также проводится дополнительная запись на футбольные сборы, которые пройдут:
- 1-9 июня на территории отеля «Гринвуд»
- 1-9 августа, Сочи, «Парк отель».