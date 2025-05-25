Если ваш ребенок мечтает стать настоящим футболистом, развить свои навыки и научиться играть в команде, «Спартак Юниор Зеленоград» рад пригласить вас в свою школу.

Запишите своего ребенка:

по телефону 8-926-978-10-68 (Игорь)

через соцсети Вконтакте, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ)

Представитель школы свяжется с вами в ближайшее время.

Первое занятие бесплатно.