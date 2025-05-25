Футбольная школа «Спартак Юниор Зеленоград» проводит набор детей от 5 до 14 лет 25.05.2025 Реклама ИП Нагорный М.С. ИНН:773467470010 erid:2VtzqxP72TP

Школа является официальным филиалом прославленной академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова — одной из лучших футбольных академий нашей страны.

Преимущества:

  • профессиональный тренерский состав
  • комфортная атмосфера на тренировках
  • приоритетный просмотр в академию «Спартак»
  • тренировки по системе академии
  • участие в международных турнирах
  • воспитание важных навыков у мальчиков: лидерство, конкуренция, работа в команде и способность быстро принимать решения.

Главный тренер и руководитель школы «Спартак Юниор Зеленоград» — Крыжановский Игорь Николаевич. Профессиональный футболист, участвовавший в чемпионате России.

За его плечами более 10 лет профессиональной тренерской деятельности. Игорь Николаевич обладает международной лицензией C-UEFA и проходил стажировку в Германии, что позволяет ему применять передовые европейские методики в подготовке юных футболистов.

Команда «Спартак Юниор Зеленоград» является победителем золотого кубка и действующим чемпионом зимнего чемпионата «WINNERGY CUP 2025» и лидирует в турнирной таблице весеннего чемпионата.

Если ваш ребенок мечтает стать настоящим футболистом, развить свои навыки и научиться играть в команде, «Спартак Юниор Зеленоград» рад пригласить вас в свою школу.

Запишите своего ребенка:

Представитель школы свяжется с вами в ближайшее время.

Первое занятие бесплатно.

Запись на футбольные сборы

Также проводится дополнительная запись на футбольные сборы, которые пройдут:

  • 1-9 июня на территории отеля «Гринвуд»
  • 1-9 августа, Сочи, «Парк отель».
Реклама
Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Значительные изменения расписания электричек 23-25 мая на МЦД-3 и Ленинградском направлении Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
Список платных парковок в Зеленограде опубликовал департамент транспорта Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Климатическое лето придёт в Москву в конце мая Новости
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
В результате падения деревьев из-за снегопада в Зеленограде повреждено 142 автомобиля Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
Ёжики переселяются из леса в город? Жизнь
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру