В сердце Зеленограда открылся новый фотосалон «Мультифора».
Салон предлагает широкий спектр товаров и услуг в сфере печати и сувенирной продукции:
- фото на документы
- ксерокс и сканирование
- печать фото формата А6 — А3
- переплет на пружину
- ламинирование
- запись на диск
- оцифровка видеокассет
- визитки
- картины на холсте
- сувениры с любым фото (кружки, футболки, подушки, брелоки, магниты, подарочные сувениры)
- решение индивидуальных задач.
«Мультифора» — качественно, быстро, с душой.
Заказы в соц. сетях и мессенджерах принимаются круглосуточно.
- Telegram, WhatsApp, Viber: 8-915-058-10-91
- E-mail: multiforabz@gmail.com
- Группа ВКонтакте
- Яндекс.Карты
Адрес: Зеленоград, Савёлкинский проезд, 4 (БЦ «Зеленоград», 1 этаж).
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