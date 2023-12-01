4. Тематические разделы

4.1. По итогам обсуждения тематической площадки «О новой стратегии внешнеэкономической деятельности и расширении взаимодействия с дружественными странами» участники форума считают необходимым сделать следующие рекомендации и предложения:

4.1.1. Содействовать развитию высокотехнологичного экспорта путем совершенствования кооперационных связей, использования возможностей системы торгово-промышленных палат, включая дружественные страны.

4.1.2. Поддержать решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о создании в системе ТПП торговой площадки, с помощью которой членские организации и другие компании смогут развивать межрегиональные и международные деловые связи через обмен предложениями.

4.1.3. Расширять практику работы Московской ТПП с региональными и зарубежными торгово-промышленными палатами в части организации и проведения внутрироссийских и международных торгово-экономических миссий с целью установления прямых деловых связей в технологической и научно-производственной сферах.

4.1.4. Учитывая, что международная обстановка требует от предпринимателей искать новые пути для развития международного бизнеса, а также тот факт, что основными партнерами остаются Беларусь и страны Таможенного союза, изучить возможность создания логистического хаба в этих странах на примере пассажирского, чтобы беспрепятственно доставлять товары из Европы в РФ.

4.1.5. Изучить опыт успешно развивающихся стран, в том числе «недружественных», и проанализировать возможность внедрения мер поддержки аналогичных таким, как снижение ставок на корпоративные прибыли, налоговые кредиты за инвестиции в определенные отрасли, вычеты на научно-исследовательские работы, разработку новых технологий.

4.1.6. В условиях внешнего санкционного давления и ограничения ввоза в Россию импортных комплектующих, запчастей, оборудования уязвимыми оказались предприятия, участвующие в диверсификации российского экспорта, поэтому важно оказывать всемерную поддержку таким компаниям и при этом подстраивать ее под потребности конкретных предприятий и отраслей.

4.1.7. Субъектам высокотехнологичного предпринимательства изучить особенности предлагаемого АО «Альфа-Банк» альтернативного способа расчетов через агента-нерезидента как для импорта, так и для экспорта, чтобы

получать/отправлять платежи во все страны и в любой валюте

исключить косвенные расходы на конвертацию (агент-нерезидент осуществляет оплату за счет внутренней ликвидности за рубежом при импортной сделке и за счет рублевой ликвидности в РФ при экспортной сделке)

минимизировать риски блокировки платежа — денежные средства не пересекают границы РФ.

4.2. По итогам обсуждения тематической площадки «Об актуальных мерах поддержки субъектов предпринимательства, в том числе высокотехнологичного бизнеса, в условиях внешнего санкционного давления» участники форума считают необходимым сделать следующие рекомендации и предложения:

4.2.1. Поддержать совместную работу ФНС России и Торгово-промышленной палаты РФ по содействию реструктуризации задолженности бизнеса посредством созданной для этих целей площадки — Фонд содействия реструктуризации долга. На площадке совместно с должниками и кредиторами происходит поиск оптимального решения, позволяющего сохранить бизнес и не уходить в процедуру банкротства.

4.2.2. Поддержать предложение ТПП РФ о необходимости формирования единого реестра неналоговых платежей, который будет содержать всю информацию по каждому платежу, а также введения запрета на взимание неналоговых платежей, которых нет в указанном реестре.

4.2.3. Продолжить работу по информированию бизнеса о действующих финансовых и нефинансовых, консультационных и иных формах поддержки субъектов предпринимательства, обсуждению их значимости для сохранения стабильности и дальнейшего развития высокотехнологичного сектора экономики посредством организации и проведения деловых мероприятий на территории Зеленоградского административного округа города Москвы.

4.2.4. Обратиться в законодательные органы власти города Москвы, Российской Федерации и инициировать:

внесение поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации о двукратном повышении предельного размера стоимости основных средств для применения упрощенной системы налогообложения

разработку проекта федерального закона о внесении изменений в налоговое законодательство с целью установления вычета при определении площади объекта налогообложения по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости и предоставить региональным органам власти право предусматривать увеличение величины необлагаемого минимума

введение специального добровольного порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость для субъектов предпринимательской деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения

выработку единых понятных и недвусмысленных критериев оценки для выявления схем некорректной оптимизации крупного бизнеса, которые применяются для получения или сохранения дополнительных преференций в виде возможности использования льготной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки — ввиду отсутствия прозрачной и понятной системы показателей «дробления бизнеса»

внесение изменений в Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части наделения уполномоченных по защите прав предпринимателей правом на участие в проводимом контролирующими органами профилактическом визите.

4.2.5. Одобрить такие актуальные меры поддержки, как:

стимулирование локализации импортозамещающей промышленности с применением механизма офсетного контракта

наложение мораториев на налоговые проверки в отношении отдельных категорий налогоплательщиков

уменьшение оснований для проведения внеплановых проверок

предоставление налоговых льгот и послаблений по налогам и взносам

получение возврата НДС в «ускоренном порядке — заявительном порядке»

пониженные ставки страховых взносов для малых и средних компаний

уменьшение административных штрафов для малых предприятий

налоговая поддержка ИТ-компаний в виде нулевой ставки по налогу на прибыль, снижения страховых взносов 7,6%, освобождения от уплаты НДС и большинства выездных проверок

установление льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

предоставление гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса

введение отсрочки исполнения обязательств по полученным субсидиям для промышленных предприятий

упрощение разрешительных и лицензионных процедур и др.

4.3. По итогам обсуждения тематической площадки «Инновационное предпринимательство Зеленограда — курс на импортозамещение» участники форума считают необходимым сделать следующие рекомендации и предложения:

4.3.1. Включить в перечень радиоэлектронной продукции коды, определяющие контрактное производство, с целью поддержки производителей электроники (компании, оказывающие производственные услуги) в виде предоставления льгот, а именно пониженной ставки по налогу на прибыль (3% вместо стандартной ставки 20%) и страховых взносов (7,6%). В настоящий момент эта преференция распространяется только на производителей отечественной радиоэлектроники, т. е. разработчиков продукции, которые заказывают ее сборку или изготовление, являются держателями конструкторской документации. Предоставление аналогичных льгот контрактным производителям электроники позволит им направить высвободившиеся средства на приобретение оборудования, компенсацию процентов по кредитам, быстрое наращивание мощностей и таким образом это благоприятно отразится на развитии отечественной электроники в целом.

4.3.2. С целью интенсификации развития высокотехнологичного бизнеса, необходимого для обеспечения технологического суверенитета страны, снизить для предприятий электронной промышленности ключевую ставку Банка России и, соответственно, ставки по рыночным кредитам.

4.3.3. С целью расширения производимой в России номенклатуры оборудования для производства электронной компонентной базы (ЭКБ) разработать механизмы взаимодействия с дружественными странами и объединения ресурсов.

4.3.4. Предприятиям из технологического и инновационного секторов экономики изучить меры поддержки учреждений, образующих инфраструктуру развития инноваций, с целью получения финансовой поддержки, грантов, кредитов на инвестиционные цели, защиту интеллектуальной собственности, развитие кадрового потенциала.

4.3.5. С целью облегчения доступа отечественных вендоров к госзакупкам внести послабления в балльную систему признания электроники российской (Постановление Правительства Российской Федерации № 719) без учета использования в ней печатных плат иностранного производства, принимая во внимание неспособность отечественных поставщиков удовлетворить в полной мере потребности рынка.

4.3.6. Предприятиям электронной промышленности Зеленоградского административного округа города Москвы ознакомиться с особенностями и возможностями инфраструктуры НИУ МИЭТ и оказывать содействие использованию молодежных проектов в области электроники в реальном производстве.

4.3.7. Предпринимателям изучить условия осуществления платежных расчетов посредством использования системы быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ.

4.4. Участники форума «Предприниматели Зеленограда 2023» по итогам обсуждения тематической площадки «Подготовка квалифицированных кадров для бизнеса: новая образовательная модель» считают необходимым сделать следующие рекомендации:

4.4.1. Усилить работу по выстраиванию взаимодействия между бизнесом и профессиональными образовательными организациями на территории Зеленоградского административного округа города Москвы в области социального партнерства, направленного на организацию педагогического процесса в условиях высокотехнологичного производства.

4.4.2. С целью проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ среднего, высшего и дополнительного образования на высоком качественном уровне, аккредитующим организациям расширять перечень экспертов ПОА из числа представителей технологического и инновационного предпринимательства.

4.4.3. Разработать стимулирующие механизмы, побуждающие бизнес к запуску собственных инициатив в области подготовки кадров, таких как организация совместных с образовательной организацией кафедр, профильных классов, реализация грантовых программ, поддержка олимпиадного движения в области высоких технологий, научного творчества; направить предложения во все заинтересованные органы власти и управления.

4.4.4. При разработке и актуализации методики проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования аккредитующим организациям опираться на взаимодействие с объединениями работодателей округа, использовать научно-методический потенциал профессиональных образовательных организаций Зеленоградского административного округа города Москвы.

4.4.5. Субъектам высокотехнологического предпринимательства принимать активное участие в формировании квалификационных требований и взаимодействия с отраслевыми СПК, в том числе в исследованиях и опросах, связанных с прогнозированием рынка труда.

4.4.6. Внедрять профессиональные стандарты на предприятиях и изучить основы Национальной системы квалификаций работниками HR-служб компаний.

4.4.7. Субъектам высокотехнологического предпринимательства оказывать всемерное содействие практической подготовке обучающихся по профессиональным образовательным программам СПО, ВО, ДПО посредством организации производственных практик для студентов и стажировок педагогических работников, проведения семинаров, мастер-классов, преподавания профильных дисциплин/модулей, участия в разработке и экспертизе образовательных программ с целью формирования компетенций, необходимых для работы на высокотехнологичном производстве.

4.4.8. Субъектам высокотехнологического предпринимательства в рамках взаимодействия с профильными образовательными организациями, направленного на подготовку квалифицированных кадров в области нанотехнологий, рассмотреть возможность создания многоуровневой системы наставничества: наставник для студента, наставник для специалиста.

4.4.9. С целью реализации запроса технологических и инновационных предприятий на повышение компетенций работников и специалистов наукоемких производств создавать образовательные экосистемы вокруг таких предприятий и компаний округа.

4.4.10. Оказывать поддержку образовательным организациям и содействовать популяризации науки среди студентов/обучающихся, демонстрации применения научных разработок в разных сферах экономики посредством проведения научно-практических конференций, продвижения научных публикаций, организации профориентационных мероприятий для молодежи.

4.4.11. Профессиональным образовательным организациям:

при разработке и реализации образовательных программ по подготовке кадров для технологических и инновационных предприятий руководствоваться требованиями работодателей округа, вовлекать их в педагогический и воспитательный процессы; использовать возможности бизнес-объединений в интересах качества образования и кадрового обеспечения ведущих отраслей экономики города Зеленограда

рассмотреть возможность создания экзаменационных центров на базе образовательных организаций СПО, ВО для внедрения независимой оценки квалификаций (НОК) с целью подготовки кадров в области нанотехнологий.

4.4.12. Объединениям работодателей, профессиональным сообществам сферы высоких технологий, советам по профессиональным квалификациям:

формировать «входные квалификации» в рамках профессиональных стандартов по направлению наноэлектроники

принимать активное участие в формировании рамки квалификаций технологических и инновационных предприятий Зеленоградского кластера

содействовать расширению сети центров оценки квалификаций в Зеленограде.

4.4.13. Инициировать создание отраслевой системы стимулирования и мотивации наставничества, а именно: создание базы наставников, организация и проведение конкурсов для наставников, разработка мотивационных программ.

4.4.14. Разработать механизмы стимулирования организации и проведения профориентационных проектов для школьников и молодежи, направленных на кадровое обеспечение наукоемких предприятий, в том числе посредством грантовой и субсидийной поддержки.

4.4.15. В системе высшего образования в рамках независимой оценки квалификаций рассмотреть целесообразность применения НОК при реализации основных профессиональных образовательных программ по подготовке кадров для наукоемких сфер экономики, в том числе при проведении итоговой и промежуточной аттестации.