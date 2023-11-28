Просторный новый фитнес-клуб с большим выбором услуг и принципиально новым подходом к тренировкам работает в Центре активной жизни «Савёлки» — это здание на пересечении Савёлкинского проезда и Центральной площади, рядом с префектурой. Рассказываем и показываем, как работает клуб, и в чём его отличие от стандартных «фитнесов».
FITNESSON — это сеть фитнес-клубов, работающая в крупных городах Подмосковья. В Зеленограде клуб открылся 1 октября. Он находится на 3-м этаже Центра активной жизни (бывший ТЦ) «Савёлки». В здании есть лифт с панорамным обзором. Возле здания — большая бесплатная парковка. Рядом, на Центральном проспекте, автобусные остановки «Парк Победы» и «Товары для дома».
Клуб занимает в «Савёлках» три тысячи квадратных метров. Здесь стоит новое современное топовое оборудование. Проходят индивидуальные тренировки и множество групповых занятий. В их числе: Cycle (кардио-тренировки на велотренажерах), степ, «обычная» йога и йога в гамаках (она же аэройога), МФР (миофасциальное расслабление), танцевальный фитнес — бачата, зумба, TRX (тренировка с помощью подвесных конструкций), функциональные тренировки, стретчинг, кроссфит (сочетание тяжелой атлетики, гимнастики, бега и гиревого спорта), пилатес — и многие другие.
Есть и общеукрепляющие программы — 50+, лечебная гимнастика, восстановление после родов, занятия для беременных, анти-возрастные программы.
Устроена аквазона с четырьмя банями — русской, травяной, финской и хаммам, — отдельными для мужчин и женщин. Надо сказать, это редкость для фитнес-клубов. Еще один приятный сюрприз: солярий бесплатный и без ограничений по времени.
Доступ к шкафчикам в раздевалках — без часто теряющихся ключей, а с помощью дизайнерских магнитных браслетов. Можно воспользоваться VIP-раздевалками — это отдельное пространство со своими шкафчиками, душем, полотенцами.
В клубе есть кулер, wi-fi, детская комната, магазин необходимых товаров и фитобар с большим ассортиментом спортивного питания. А также беспроводные зарядки для телефонов по всей территории клуба.
Клуб работает с 7:00 до полуночи по будням и с 9:00 до 22:00 по выходным.
В стандартном фитнес-клубе клиент покупает абонемент, а дальше может делать, что хочет. Может посещать или не посещать занятия, может ходить для селфи или общения. А если хочет внимания тренера, персональных тренировок — за это придется заплатить дополнительно, причем немало. Или продолжать заниматься самостоятельно и часто безрезультатно — потому что без системы и пользы. Как правило, после этого тренировки забрасывают.
FITNESSON работает по другим принципам. Тренер есть у каждого клиента, он включён в карту на весь срок её действия. То есть, тренировки по умолчанию персональные. Причём тренера можно выбрать или заменить. Для этого надо всего лишь скачать мобильное приложение.
Тренер не просто показывает технику упражнений. Он следит за тем, чтобы эти упражнения выполнялись правильно, отвечает за результат. Кстати, для начала помогает и определиться с этим результатом — что именно клиент хочет получить в результате занятий. Похудеть? Начинаем с замеров — рост, вес, измерение состава тела на профессиональном анализаторе Inbody. Вы узнаете, сколько в вашем организме мышц, жира, воды — и еще двадцать показателей, о которых даже не догадываетесь. Это нужно, чтобы правильно составить — и корректировать в процессе — программу тренировок и питания. Да, питание тоже надо контролировать — тренер проконсультирует, что и когда есть до и после тренировки. Что касается длительности занятий, то тренер скажет, сколько примерно посещений потребуется.
После этого можно начинать полноценные занятия в тренажерном зале — по программе тренировок. Каждые два месяца анализ показателей клиента делают заново. И все занятия проходят под присмотром тренера. Динамику изменений можно отслеживать в том же мобильном приложении. Как показывает практика, по крайней мере 8 из 10 клиентов FITNESSON достигают желаемого результата.
Первая пробная тренировка — бесплатная. И ни к чему клиента не обязывает: надо попробовать, а потом решить, заниматься ли дальше, и чем конкретно.
О мобильном приложении клуба стоит рассказать отдельно. Это очень удобная и функциональная программа, аналогов которой нет. С помощью приложения можно отслеживать динамику своих результатов, план тренировок и питания, смотреть видео с упражнениями, видео-рецепты полезных блюд, общаться с тренером и директором клуба, смотреть расписание групповых программ, записываться на эти программы, отслеживать бонусы, которые начисляются за посещение, — их можно потом потратить на услуги и товары в клубе.
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Адрес: Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 2.
Абонементы в FITNESSON не дороже, чем в любом современном фитнес-клубе. А учитывая общую эффективность занятий и тот факт, что тренер, составление индивидуальной программы, анализ параметров тела, приложение уже входят в клубную карту, — в конечном счете выйдет дешевле. Карта также включает в себя групповые программы на выбор и безлимитное посещение солярия. Возможна оплата в рассрочку.