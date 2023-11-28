После этого можно начинать полноценные занятия в тренажерном зале — по программе тренировок. Каждые два месяца анализ показателей клиента делают заново. И все занятия проходят под присмотром тренера. Динамику изменений можно отслеживать в том же мобильном приложении. Как показывает практика, по крайней мере 8 из 10 клиентов FITNESSON достигают желаемого результата.

Первая пробная тренировка — бесплатная. И ни к чему клиента не обязывает: надо попробовать, а потом решить, заниматься ли дальше, и чем конкретно.