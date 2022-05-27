Работа в Зеленограде от прямого работодателя «Дмитрогорский продукт». Требуется продавец-кассир. Официальное оформление. Сменный график. Возможность карьерного роста.
Работодатель предлагает:
• Удобный сменный график, возможны подработки
• Официальное оформление по ТК РФ
• Прозрачная система начисления и своевременная выплата заработной платы.
Чем предстоит заниматься:
• Консультировать покупателей по ассортименту продукции
• Выкладка и ротация товара
• Работа по стандартам компании.
От Вас ждут:
• Желание работать и зарабатывать
• Ответственность
• Коммуникабельность
Присоединяйтесь к команде «Дмитрогорского продукта»!
Как записаться на собеседование
- По телефону 8-963-765-02-28
- Приходите в любой фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» на заполнение анкеты
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