Работодатель предлагает:

• Удобный сменный график, возможны подработки

• Официальное оформление по ТК РФ

• Прозрачная система начисления и своевременная выплата заработной платы.



Чем предстоит заниматься:

• Консультировать покупателей по ассортименту продукции

• Выкладка и ротация товара

• Работа по стандартам компании.



От Вас ждут:

• Желание работать и зарабатывать

• Ответственность

• Коммуникабельность



Присоединяйтесь к команде «Дмитрогорского продукта»!