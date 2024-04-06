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Книги писателей и иллюстраторов из Зеленограда принимают участие на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction Новости
Мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер» Сергея Клычихина — 8 апреля в студии творческого развития Mash Афиша
Крупные номера на прокатных самокатах — ожидание и реальность. И что мы с этим можем сделать Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Roblox» — 6 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Прибыль зеленоградских промышленных предприятий стремительно и внезапно выросла. Теперь они активно инвестируют в развитие производства Новости
Количество новых рабочих мест в Зеленограде стремительно выросло, значительно опередив планы. Но закрыть новые вакансии сложно Новости
Заключен очередной контракт (уже пятый), чтобы все-таки закончить многолетний ремонт Фирсановского моста Новости
На пруду у Спасской церкви в Андреевке могут благоустроить зону отдыха. Если жители проголосуют за это Новости
Семейная школа «СО-Знание» приглашает родителей и учеников 1-7 классов — на дни открытых дверей и бесплатные пробные недели Реклама
Подрядчик решил бросить строительство сквозного проезда между в Центральным и Московским проспектами Новости
Квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz Реклама