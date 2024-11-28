- 5 декабря — «Следы величия. Римское право».
- 12 декабря — Медленное чтение. И. Ильин «Рождественское письмо».
- 19 декабря — «Свет в темноте. Смысл зимнего солнцестояния. Пять советов для этого периода».
- 26 декабря — «Новый год. От привычки к смыслу».
Подробнее о мероприятиях и регистрация: на сайте
Каждый четверг в 19.00.
Билет: 300 руб.
Адрес: Зеленоград, к601А
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