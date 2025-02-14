Порадуйте себя или близких премиальным уходом в нашем салоне!
Программа ухода с косметикой Morgan's
- Глубокое очищение скрабом
- Расслабляющий массаж лица
Мужская линия от Academie
- Гель для умывания и бритья
- Увлажняющий матирующий бальзам
- Стимулирующий бальзам против морщин
Стильные стрижки и идеальный уход за бородой
- Доверьтесь профессионализму нашего барбера Никиты Осипова
Мужской маникюр и педикюр
- Быстро, аккуратно и стильно. Подарите себе безупречный вид.
Подарочные сертификаты
- Идеальный подарок для настоящего мужчины — сертификаты, которые действуют во всех филиалах группы компаний Никор.
Ждём вас в салоне для безупречного ухода и стильного образа!
- Запись по телефону: +7-499-731-59-68
- Зеленоград, корп. 1204
- Сайт
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