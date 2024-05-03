Дата: 18 мая 2024 г.

Место проведения: Event-отель «Конаково Ривер Клаб»

Адрес: Тверская обл., г. Конаково, ул. Пригородная, д. 70

Официальный сайт соревнований

Группа «Zavidovo SUP Challenge» ВКонтакте

Группа «Zavidovo SUP Challenge» в Телеграм

Не затягивайте с регистрацией — она закончится 10 мая!



Сапсёрфинг настолько прост, что можно встать на доску впервые и успешно пройти дистанцию. Весь необходимый инвентарь можно арендовать у организаторов фестиваля.

Не готовы выйти на воду? Тогда просто присоединяйтесь, как болельщик соревнований! Окунитесь в мир спортивных эмоций, поддерживая участников с берега. Вечером вас будет ждать развлекательная программа.

Для друзей и коллег можно и даже нужно создать команду и побороться за Кубок победителя командного зачета. Это отличный вариант спортивного корпоратива и яркий праздник на свежем воздухе!

Для любителей предусмотрены дистанции длиной 6 и 15 километров, а профессионалы проходят дистанцию 30 километров. Победителей награждают призами от организаторов и спонсоров. Все участники получают памятные медали и электронные дипломы.

Соревнования организованы командой специализированного магазина «САПКЛАБ» при поддержке Федерации серфинга России, Министерства туризма Тверской области, Департамента спорта и культуры Конаковского района Тверской области.

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