Фестиваль «День Народов Севера». Грандиозно! Интересно! Загадочно!
8 и 9 февраля парк отдыха «Зооферма Шихово» станет уголком Севера. Гости приобщатся к самобытной культуре ненцев, а самые смелые лично поучаствуют в соревнованиях.
У вас есть уникальная возможность увидеть прыжки через нарты и метание тынзяна на хорей, попробовать национальные блюда и покататься на оленьих упряжках, а также самим научиться управлять нартой и узнать секреты мастерства оленеводов.
В оба дня для вас будет петь золотой голос Ямала — Геннадий Салиндер.
Грандиозный спектакль — шоу «Духи дивного Севера» понравится и взрослым, и детям.
В «Северной деревне» можно будет приобрести дикоросы, украшения и сувениры ручной работы.
«Зооферма Шихово» приготовила для вас много сюрпризов, открытий и счастливых эмоций. Север в каждом из нас.
Афиша праздника в канале «Зоофермы Шихово»: https://t.me/parkshihovo/7012
В стоимость выходного билета в парк «Шихово» входит вся праздничная программа, все мастер-классы и экскурсии каждый час:
— на Хаски Остров
— в Олений парк
— в Пушистую деревню
— в Северную деревню
— кони-пони
Вас ждут ежедневно с 10 до 18.
Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, 100, стр. 1
Телефон: 8-495-255-31-21