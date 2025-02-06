Афиша праздника в канале «Зоофермы Шихово»: https://t.me/parkshihovo/7012



В стоимость выходного билета в парк «Шихово» входит вся праздничная программа, все мастер-классы и экскурсии каждый час:

— на Хаски Остров

— в Олений парк

— в Пушистую деревню

— в Северную деревню

— кони-пони



Вас ждут ежедневно с 10 до 18.