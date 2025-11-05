Кто-нибудь заказывает фермерское мясо?
Я попробовал у ребят из Амбарцево — очень достойно. У них есть мясные наборы, колбасы, сыры и молочка. Всё своё, свежее.
Привозят бесплатно по ЗЕЛЕНОГРАДУ и области. Оплата только после того, как посмотришь заказ. На каждую партию дают бумагу от ветеринара.
А к первому заказу ещё кладут подарок, если сказать промокод «ПЕРВЫЙ».
Прикрепляю ссылку на соцсети, вдруг пригодится:
Telegram — fermerskoe_msk
ВКонтакте — vk.com/fermerskoe_msk
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости