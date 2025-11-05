Кто-нибудь заказывает фермерское мясо?

Я попробовал у ребят из Амбарцево — очень достойно. У них есть мясные наборы, колбасы, сыры и молочка. Всё своё, свежее.

Привозят бесплатно по ЗЕЛЕНОГРАДУ и области. Оплата только после того, как посмотришь заказ. На каждую партию дают бумагу от ветеринара.

А к первому заказу ещё кладут подарок, если сказать промокод «ПЕРВЫЙ».

Прикрепляю ссылку на соцсети, вдруг пригодится:

Telegram — fermerskoe_msk

ВКонтакте — vk.com/fermerskoe_msk