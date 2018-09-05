Сеть салонов «ЦирюльникЪ» — одна из крупнейших в России, более 200 салонов, лидер рынка индустрии красоты системы low cost. «ЦирюльникЪ» для сотрудников — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, дружественная творческая атмосфера команды единомышленников. Регулярные мастер-классы технологов MATRIX и Constant Delight помогают постоянно повышать профессиональный уровень. В новый салон в Зеленограде «ЦирюльникЪ» приглашает парикмахеров женского и мужского зала, мастеров ногтевого сервиса, массажистов и косметологов.
- Наличие медицинской книжки;
- Опыт работы;
- Разрешение на работу и регистрация;
- Ориентированность на результат‚ умение понять пожелания клиента и сделать так‚ чтобы он остался доволен вашей работой;
- Мы предоставляем недорогие качественные услуги‚ наши клиенты ценят это и возвращаются к нам снова и снова‚ благодаря этому у нас постоянный прирост клиентов.
- Качество выполняемой работы‚ доброжелательность‚ порядочность.
- Для нас важны скорость и качество выполняемой работы. Доброжелательность и порядочность.
- Оказывать услуги клиентам (стрижки‚ укладки‚ прически‚ плетения‚ окрашивания‚ мелирование‚ ламинирование и т. д.).
- Маникюр: обрезной классический‚ мужской обрезной классический‚ аппаратный‚ японский‚ СПА. Педикюр.
- Массаж рук и ног.
- Полировка‚ придание формы ногтям.
- Покрытие лаком‚ украшение ногтей стразами.
- Наращивание ногтей «под лак"‚ «Френч"‚ креативное (аквариумное).
- Оказание косметологических услуг клиентам: коррекция бровей, окраска бровей, ресниц, наращивание ресниц «поресничное» «пучковое», химическая завивка ресниц, макияж, маски, пилинги, аппаратная косметология, чистка лица и тела, массаж, эпиляция воском, эпиляция сахарной пастой.
- Массаж: классический массаж; массаж антицеллюлитный; лимфодренажный; медовый, массаж шейно-воротниковой зоны и грудного отдела позвоночника; массаж головы.
- График работы сменный — составляется индивидуально с 9.00 до 21.00
- 50/50 — расчет ежедневно
- Во всех салонах очень высокий трафик клиентов!
- Участие в профессиональных конкурсах
- Бесплатное обучение у технологов Сети, прохождение семинаров у ведущих косметических производителей
- Повышение квалификации в Учебном центре «ЦИРЮЛЬНИКЪ».
- Возможность профессионального и карьерного роста внутри нашей Сети.
- Возможно трудоустройство на индивидуальных условиях, доплаты за выход.
Салон открывается по адресу: Зеленоград, корпус 241
По всем вопросам, звоните: +7(999)967-15-43 или +7(499)391 29 70
Сайт: www.cirulnik.com
Instagram: @cirulnik.zelenograd
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В августе и всегда!
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Приятные цены, скидки.