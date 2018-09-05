Сеть салонов «ЦирюльникЪ» — одна из крупнейших в России, более 200 салонов, лидер рынка индустрии красоты системы low cost. «ЦирюльникЪ» для сотрудников — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, дружественная творческая атмосфера команды единомышленников. Регулярные мастер-классы технологов MATRIX и Constant Delight помогают постоянно повышать профессиональный уровень. В новый салон в Зеленограде «ЦирюльникЪ» приглашает парикмахеров женского и мужского зала, мастеров ногтевого сервиса, массажистов и косметологов.