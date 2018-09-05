EMEX. Автозапчасти вовремя.
Федеральная сеть салонов красоты «ЦирюльникЪ» приглашает на работу 05.09.2018 Сеть салонов красоты «ЦирюльникЪ» Реклама

Сеть салонов «ЦирюльникЪ» — одна из крупнейших в России, более 200 салонов, лидер рынка индустрии красоты системы low cost. «ЦирюльникЪ» для сотрудников — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, дружественная творческая атмосфера команды единомышленников. Регулярные мастер-классы технологов MATRIX и Constant Delight помогают постоянно повышать профессиональный уровень. В новый салон в Зеленограде «ЦирюльникЪ» приглашает парикмахеров женского и мужского зала, мастеров ногтевого сервиса, массажистов и косметологов.

Требования

  • Наличие медицинской книжки;
  • Опыт работы;
  • Разрешение на работу и регистрация;
  • Ориентированность на результат‚ умение понять пожелания клиента и сделать так‚ чтобы он остался доволен вашей работой;

Обязанности

  • Мы предоставляем недорогие качественные услуги‚ наши клиенты ценят это и возвращаются к нам снова и снова‚ благодаря этому у нас постоянный прирост клиентов.
  • Качество выполняемой работы‚ доброжелательность‚ порядочность.
  • Для нас важны скорость и качество выполняемой работы. Доброжелательность и порядочность.
  • Оказывать услуги клиентам (стрижки‚ укладки‚ прически‚ плетения‚ окрашивания‚ мелирование‚ ламинирование и т. д.).
  • Маникюр: обрезной классический‚ мужской обрезной классический‚ аппаратный‚ японский‚ СПА. Педикюр.
  • Массаж рук и ног.
  • Полировка‚ придание формы ногтям.
  • Покрытие лаком‚ украшение ногтей стразами.
  • Наращивание ногтей «под лак"‚ «Френч"‚ креативное (аквариумное).
  • Оказание косметологических услуг клиентам: коррекция бровей, окраска бровей, ресниц, наращивание ресниц «поресничное» «пучковое», химическая завивка ресниц, макияж, маски, пилинги, аппаратная косметология, чистка лица и тела, массаж, эпиляция воском, эпиляция сахарной пастой.
  • Массаж: классический массаж; массаж антицеллюлитный; лимфодренажный; медовый, массаж шейно-воротниковой зоны и грудного отдела позвоночника; массаж головы.

Условия

  • График работы сменный — составляется индивидуально с 9.00 до 21.00
  • 50/50 — расчет ежедневно
  • Во всех салонах очень высокий трафик клиентов!
  • Участие в профессиональных конкурсах
  • Бесплатное обучение у технологов Сети, прохождение семинаров у ведущих косметических производителей
  • Повышение квалификации в Учебном центре «ЦИРЮЛЬНИКЪ».
  • Возможность профессионального и карьерного роста внутри нашей Сети.
  • Возможно трудоустройство на индивидуальных условиях, доплаты за выход.

Салон открывается по адресу: Зеленоград, корпус 241

По всем вопросам, звоните: +7(999)967-15-43 или +7(499)391 29 70

Сайт: www.cirulnik.com

Instagram: @cirulnik.zelenograd

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