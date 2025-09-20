Основной материал платья — французская ткань от бренда «Mas D'ousvan» — это 100% хлопок наивысшего качества, который выбран не случайно.

Ткань обладает необычным принтом, а также, что важно, она линяет и не даёт усадки.

Чаще всего эту ткань используют в технике пэчворк (лоскутное шитьё), но каждый «художник» может увидеть в ней и свои мотивы, так Оксана увидела в ней, что-то роскошное и изящное — как в эпоху времён королев.

Сам бренд «Mas D'ousvan» создан талантливым французским дизайнером Бруно Лами, который при создании тканей был вдохновлен романтикой и красотой, скрытых в таинственных пейзажах любимого Прованса.