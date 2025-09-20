Основной материал платья — французская ткань от бренда «Mas D'ousvan» — это 100% хлопок наивысшего качества, который выбран не случайно.
Ткань обладает необычным принтом, а также, что важно, она линяет и не даёт усадки.
Чаще всего эту ткань используют в технике пэчворк (лоскутное шитьё), но каждый «художник» может увидеть в ней и свои мотивы, так Оксана увидела в ней, что-то роскошное и изящное — как в эпоху времён королев.
Сам бренд «Mas D'ousvan» создан талантливым французским дизайнером Бруно Лами, который при создании тканей был вдохновлен романтикой и красотой, скрытых в таинственных пейзажах любимого Прованса.
Всё изделие выполнено из натуральных тканей, поэтому и кружево выбрано также натуральное — хлопковая вышивка на шёлковом батисте.
Допустимо было использовать вместо кружева шитьё, тогда платье получилось бы в совсем другом стиле, но это тоже было бы очень красиво, но не так роскошно.
Нижняя юбка используется как подкладка, а со спущенным кружевом на ней, как замена нижнего платья. «Нижнее платье» (или как называлось раньше «комбинация») — это всегда очень женственно, романтично и даже сексуально.
В процессе работы использованы материалы. которые вы можете найти в магазинах «Я Сама»:
- ткань «Mas d'Ouvan», 100% хлопок
- ткань итальянский батист (нижняя юбка)
- кружево (Франция)
- пуговицы под жемчуг
- много метров качественных ниточек Gutermann.
Автор: Оксана Лопатина vk.com/ox_ana82
