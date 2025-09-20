Это стильное, очень необычное платье с шикарной отделкой сшито своими руками. Автор — управляющая магазином «Я Сама — Крюково» Оксана 20.09.2025 Реклама ИП Крючков С.Г. ИНН:773508354129 erid:2VtzquWdHak

Основной материал платья — французская ткань от бренда «Mas D'ousvan» — это 100% хлопок наивысшего качества, который выбран не случайно.

Ткань обладает необычным принтом, а также, что важно, она линяет и не даёт усадки.

Чаще всего эту ткань используют в технике пэчворк (лоскутное шитьё), но каждый «художник» может увидеть в ней и свои мотивы, так Оксана увидела в ней, что-то роскошное и изящное — как в эпоху времён королев.

Сам бренд «Mas D'ousvan» создан талантливым французским дизайнером Бруно Лами, который при создании тканей был вдохновлен романтикой и красотой, скрытых в таинственных пейзажах любимого Прованса.

Всё изделие выполнено из натуральных тканей, поэтому и кружево выбрано также натуральное — хлопковая вышивка на шёлковом батисте.

Допустимо было использовать вместо кружева шитьё, тогда платье получилось бы в совсем другом стиле, но это тоже было бы очень красиво, но не так роскошно.

Нижняя юбка используется как подкладка, а со спущенным кружевом на ней, как замена нижнего платья. «Нижнее платье» (или как называлось раньше «комбинация») — это всегда очень женственно, романтично и даже сексуально.

В процессе работы использованы материалы. которые вы можете найти в магазинах «Я Сама»:

  • ткань «Mas d'Ouvan», 100% хлопок
  • ткань итальянский батист (нижняя юбка)
  • кружево (Франция)
  • пуговицы под жемчуг
  • много метров качественных ниточек Gutermann.

Автор: Оксана Лопатина vk.com/ox_ana82

В магазинах «Я Сама» всегда большой выбор качественных тканей и инструментов для рукоделия.

Приходите и черпайте вдохновение для творчества.

Вас ждут ежедневно в магазинах «Я Сама»

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Вконтакте, Телеграм

OZON
WB
Реклама
Реклама
