С 20 апреля в школах Зеленограда начинается период Всероссийских проверочных работ (ВПР). Согласно приказу Рособрнадзора №991, основной период продлится до 20 мая 2026 года. Конкретную дату проведения каждая школа определяет самостоятельно.

Параллельно с ВПР в мае пройдут диагностические работы Московского центра качества образования (МЦКО), а в конце месяца стартует основная волна Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников.

Ключевые правила, которые стоит знать родителям

В январе 2026 года Рособрнадзор опубликовал обновлённые требования к проведению государственной итоговой аттестации. Ниже — основные моменты:

• ВПР. Результаты проверочных работ используются при выставлении годовой оценки. Плохой результат может негативно отразиться на итоговой оценке в аттестате.

• ОГЭ (9 класс). Для получения аттестата девятиклассник должен сдать 4 экзамена минимум на «тройку» каждый. Русский язык и математика — обязательные, остальные два предмета — на выбор. Если ученик получает неудовлетворительные результаты по 3 и более предметам, пересдача возможна только через год — в следующем учебном году.

• ОГЭ по математике. Для получения «тройки» необходимо набрать минимум 8 первичных баллов, при этом обязательное условие — не менее 2 баллов за блок геометрии. По статистике прошлых лет, именно геометрия является главной причиной незачёта по математике.

• ЕГЭ по русскому языку. Минимальный балл для получения аттестата — 24. Для поступления в вуз требуется уже 36 баллов. Эта разница в 12 баллов часто определяет, сможет ли выпускник поступить на бюджет.

• МЦКО. Результаты учитываются при переводе учеников в профильные 10-е классы в московских школах.