МегаФон разогнал мобильный интернет на аэродроме Коробчеево под Коломной. Обновление телеком-оборудования позволило обеспечить более стабильный сигнал и увеличить ёмкость сети. Теперь поклонники экстремальных видов спорта могут пользоваться мобильным интернетом даже при высокой нагрузке на сеть.

Чаще всего на аэродром «Коробчеево» приезжают парашютисты и любители экстрима из Рязани, Пензы, Самары, а также из Санкт?Петербурга и Саратова. При этом самый большой объём мобильного трафика на одного абонента в прошлом году показали гости из Сургута — в среднем около 500 МБ, что сопоставимо с объёмом видеозаписи прыжка с парашютом. Следом идут экстремалы из Кирова и Абакана, где на одного пользователя приходилось 448 и 357 МБ соответственно.

«Интерес к одному из самых популярных подмосковных аэродромов растёт — мы видим это по нагрузке на сеть. С начала прошлого года мобильный трафик здесь увеличился почти на 30%, — рассказал директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. — Мы развиваем инфраструктуру так, чтобы спортсмены, инструкторы и гости могли сразу делиться своими эмоциями и результатами, не беспокоясь о качестве связи».

Сегодня на аэродроме работает клуб «Аэроград Коломна», основанный в начале 2000?х годов. Он был создан на базе Коломенского аэроклуба имени М.?В.?Водопьянова — одного из старейших в регионе, где подготовка пилотов и парашютистов ведётся ещё с 30-х годов.

На аэродроме проходят российские и международные соревнования. Коробчеево известно и спортивными рекордами: в 2012 году парашютисты собрали в небе формацию из 207 человек — национальное достижение в классе больших формаций, которое остаётся непревзойдённым до сих пор.