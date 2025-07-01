Вас ждут:
- уникальная выставка советской техники от мини до макси под открытым небом,
- зажигательная музыкально-танцевальная программа в стиле ретро,
- интерактивная программа и мастер-классы для детей и взрослых,
- фудкорт и полевая кухня,
- советская ретро барахолка и атмосферные фотозоны
Солнечное настроение, позитивные эмоции, яркие впечатления и много-много фотографий на память гарантированы.
Фестиваль «Автобаза» откроет двери для гостей 5 июля.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Организаторы фестиваля:
- Музей ретро автомобилей ВБВ.
- Компания «Автотрейн» — автобусные пассажирские перевозки.
Адрес: Льяловское ш., 1А, Музей ретро автомобилей ВБВ
Геолокация: 56.028060, 37.209715
Телефон для аккредитации СМИ: +7-993-352-08-66
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