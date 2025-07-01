Ежегодный ретро фестиваль советской техники «Автобаза» 01.07.2025 Реклама ЧУ «МУЗЕЙ РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ «ВБВ» ИНН:5044138573 erid:2VtzqwwRh2P
Вас ждут:

  • уникальная выставка советской техники от мини до макси под открытым небом,
  • зажигательная музыкально-танцевальная программа в стиле ретро,
  • интерактивная программа и мастер-классы для детей и взрослых,
  • фудкорт и полевая кухня,
  • советская ретро барахолка и атмосферные фотозоны

Солнечное настроение, позитивные эмоции, яркие впечатления и много-много фотографий на память гарантированы.

Фестиваль «Автобаза» откроет двери для гостей 5 июля.

Начало в 11:00.
Вход свободный.

Организаторы фестиваля:

  • Музей ретро автомобилей ВБВ.
  • Компания «Автотрейн» — автобусные пассажирские перевозки.

Адрес: Льяловское ш., 1А, Музей ретро автомобилей ВБВ
Геолокация: 56.028060, 37.209715
Телефон для аккредитации СМИ: +7-993-352-08-66

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