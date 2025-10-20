Мы запускаем двойной розыгрыш от LA KENDO!





На кону — легендарный сет CLASSIC (24 шт):

Филадельфия, Калифорния и Канада — три хита в одном наборе





Условия просты:

Быть подписанным на канал @la_kendo Нажать кнопку «Участвовать» под постом на канале





Итоги — в четверг в 15:00. Сразу три победителя получат в подарок сет CLASSIC

И это ещё не всё — еще один счастливчик будет выбран в нашем сообществе ВКонтакте

Переходи по ссылке и участвуй

Классика, которая всегда в тему — и скоро может оказаться у тебя в руках

Удачи!