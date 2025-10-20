Мы запускаем двойной розыгрыш от LA KENDO!
На кону — легендарный сет CLASSIC (24 шт):
Филадельфия, Калифорния и Канада — три хита в одном наборе
Условия просты:
- Быть подписанным на канал @la_kendo
- Нажать кнопку «Участвовать» под постом на канале
Итоги — в четверг в 15:00. Сразу три победителя получат в подарок сет CLASSIC
И это ещё не всё — еще один счастливчик будет выбран в нашем сообществе ВКонтакте
Переходи по ссылке и участвуй
Классика, которая всегда в тему — и скоро может оказаться у тебя в руках
Удачи!
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша