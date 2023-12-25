Два помещения от собственника сдаются в аренду — площадь 44 и 28 квадратных метра, свободное назначение. Расположены на первом этаже галерейной зоны перед супермаркетом «Лента» (улица Гоголя, дом 2).

Развитое транспортное сообщение, пять минут пешком от МЦД Крюково. В здании работает «ВсеИнструменты.Ру», кафе «Чайхона», шиномонтаж «Колеса даром», магазин «Kerama Marazzi». Пять провайдеров. Собственный паркинг на 400 машиномест. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.