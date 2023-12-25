Два помещения от собственника сдаются в аренду — площадь 44 и 28 квадратных метра, свободное назначение. Расположены на первом этаже галерейной зоны перед супермаркетом «Лента» (улица Гоголя, дом 2).
Развитое транспортное сообщение, пять минут пешком от МЦД Крюково. В здании работает «ВсеИнструменты.Ру», кафе «Чайхона», шиномонтаж «Колеса даром», магазин «Kerama Marazzi». Пять провайдеров. Собственный паркинг на 400 машиномест. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
Стоимость аренды 3500 рублей за 1кв.м в месяц в т. ч. НДС (20%). Первое помещение освободится 31 января, второе — 29 февраля.
Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату за пользование помещением, местами общего пользования и плату за эксплуатационные услуги, в том числе уборка мест общего пользования, обеспечение безопасности здания, благоустройство, освещение территории, прилегающей к зданию и др.
Дополнительно оплачиваются:
- электроэнергия (по счетчикам, тарифы Мосэнергосбыта)
- водоснабжение (по счетчикам, тарифы Мосводоканала)
- отопление (расчетным методом относительно арендуемой площади)
Контакты
- info@ekotrust.ru
- 8-495-781-65 18
- Зеленоград, улица Гоголя, дом 2