Два помещения площадью 44 и 28 кв.м. в хорошем месте сдаются в аренду. Свободное назначение, от собственника 25.12.2023 Реклама ООО «Эко Траст», ИНН 7735564408, erid:LatgC1anp

Два помещения от собственника сдаются в аренду — площадь 44 и 28 квадратных метра, свободное назначение. Расположены на первом этаже галерейной зоны перед супермаркетом «Лента» (улица Гоголя, дом 2).

Развитое транспортное сообщение, пять минут пешком от МЦД Крюково. В здании работает «ВсеИнструменты.Ру», кафе «Чайхона», шиномонтаж «Колеса даром», магазин «Kerama Marazzi». Пять провайдеров. Собственный паркинг на 400 машиномест. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.

Стоимость аренды 3500 рублей за 1кв.м в месяц в т. ч. НДС (20%). Первое помещение освободится 31 января, второе — 29 февраля.

Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату за пользование помещением, местами общего пользования и плату за эксплуатационные услуги, в том числе уборка мест общего пользования, обеспечение безопасности здания, благоустройство, освещение территории, прилегающей к зданию и др.

Дополнительно оплачиваются:

  • электроэнергия (по счетчикам, тарифы Мосэнергосбыта)
  • водоснабжение (по счетчикам, тарифы Мосводоканала)
  • отопление (расчетным методом относительно арендуемой площади)

Контакты

  • info@ekotrust.ru
  • 8-495-781-65 18
  • Зеленоград, улица Гоголя, дом 2

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