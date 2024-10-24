1 час — игровое шоу «Два дивана» и ещё 1 час — на арене виртуальной реальности с играми-новинками от «Avatar Games».
15 000 рублей за всю движуху вместо 25600.
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