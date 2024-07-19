Это отличное и экологически чистое место для жизни всей семьёй. В прошлом году сдана первая очередь застройки — 50 двухэтажных домов разной площади — 127, 177, 210, 220 и 250 квадратных метров. Строящиеся коттеджи будут такими же, но участки под ними больше — от 5 до 13 соток. Это позволяет возвести дополнительную постройку — веранду, террасу, баню, домик и так далее, по желанию собственника.

Стоимость строящегося коттеджа площадью 127 кв.м. — от 13,8 миллионов рублей, такого же готового — от 16,9 млн. При стопроцентной оплате скидка 10%. Коттеджи в новом поселке можно купить в ипотеку. В частности, в любом банке доступна семейная ипотека с привлекательными условиями (при наличии одного ребенка возрастом до семи лет): можно получить 20% первоначального взноса при ставке 6% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.



Вторую очередь коттеджей планируют достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Стройка в разгаре: у части домов сделан фундамент, у части уже возведены кирпичные стены.