250 домов строятся в коттеджном поселке «Новое Бакеево Современный квартал» рядом с Зеленоградом. Сейчас их можно приобрести на выгодных условиях. Вы получите комфортный просторный дом на большом участке в окружении прекрасного леса рядом с прудом и речкой. При этом со всеми удобствами и близко к городу.
Это отличное и экологически чистое место для жизни всей семьёй. В прошлом году сдана первая очередь застройки — 50 двухэтажных домов разной площади — 127, 177, 210, 220 и 250 квадратных метров. Строящиеся коттеджи будут такими же, но участки под ними больше — от 5 до 13 соток. Это позволяет возвести дополнительную постройку — веранду, террасу, баню, домик и так далее, по желанию собственника.
Стоимость строящегося коттеджа площадью 127 кв.м. — от 13,8 миллионов рублей, такого же готового — от 16,9 млн. При стопроцентной оплате скидка 10%. Коттеджи в новом поселке можно купить в ипотеку. В частности, в любом банке доступна семейная ипотека с привлекательными условиями (при наличии одного ребенка возрастом до семи лет): можно получить 20% первоначального взноса при ставке 6% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.
Вторую очередь коттеджей планируют достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Стройка в разгаре: у части домов сделан фундамент, у части уже возведены кирпичные стены.
Здесь великолепная природа — смешанный лес, река, пруд. Вторая очередь домов строится как раз непосредственно возле леса. Для желающих совсем уединиться есть эксклюзивные предложения — дом прямо в бору. Летом и осенью можно собирать грибы и ягоды, зимой ходить на лыжах и круглый год просто гулять, дышать свежим воздухом и любоваться природой.
Так же, как в построенных соседних «Бакеево Парке» и «Новом Бакеево», территория нового поселка закрытая. Это означает круглосуточную охрану, видеонаблюдение, шлагбаум и пропускной режим на въезде. Парковочные места — возле каждого дома, есть и гостевые на въезде в поселок. На территории поселка устроены детские и спортивные площадки для разных возрастов.
В поселке построен детский сад, его открытие ожидается в скором времени. Возведён небольшой торговый центр, где планируется открыть магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл», кафе, пункт выдачи интернет-заказов. Готовится к открытию и фитнес-центр. А школы и поликлиники есть рядом, в Зеленограде.
Планировки домов идеально продуманы для семей с детьми. Например, в стандартном коттедже площадью 127 кв.м. на первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже находятся родительская спальня с отдельным санузлом и две детские комнаты со своим туалетом и ванной. В коттеджах большей площади планировка похожая, но добавляются спальни и функциональные помещения — кладовая для кухни, склад для хранения садовой техники. В коттеджах площадью 220 и 250 квадратных метров на первом этаже расположена сауна.
В домах большие панорамные окна, комнаты наполнены светом. Кровли домов плоские, на них можно устроить небольшой летний солярий. Подняться на крышу можно по лестнице с улицы.
Крыши бетонированные, устроены парапеты и сливы, поэтому можно не беспокоиться о снеге и сосульках на кровле зимой. Чистить снег не надо: он сам растает, а сосульки на плоской кровле просто не вырастут. Весной на крыше можно немного убраться — и использовать в своё удовольствие.
Новая застройка в целом похожа на соседний, уже реализованный застройщиком «ЮР-Инвест» коттеджный поселок «Новое Бакеево». Это комфортная, безопасная, экологически чистая территория, качественное строительство, долговечная и красивая отделка домов. Но «Современный квартал» отличается в архитектурной части и смотрится ещё интереснее и актуальнее.
«Новое Бакеево Современный квартал»: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому шоссе и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Серьезных пробок на этом пути не наблюдается, поскольку рядом нет многоэтажных домов — только небольшие и частные.
Также можно добраться на бесплатном фирменном автобусе, на нём написано «Новое Бакеево». Он ходит в обе стороны ежедневно с 7:00 до 20:00. Сесть в автобус в Зеленограде можно на остановках «Новокрюковская улица» (у корпуса 1824), «Дежурная аптека» (у корпуса 1462), «Рынок», «Корпус 1602», далее без остановок в Бакеево. Расписание автобуса можно скачать по ссылке
Телефон: 8-495-153-62-21
Почта: sales@bakeevopark.ru