Покупка квартиры в сданном жилом комплексе имеет ряд неоспоримых преимуществ перед долевым участием в строительстве. Вы получаете возможность оценить реальные выгоды проекта и обретаете уверенность в выборе конкретной, уже построенной квартиры, а не планировки на бумаге.
Жилой комплекс «Андреевка Life» от Группы компаний «СтройИнновация» — как раз про эту уверенность. Здесь уже горит свет в окнах, новосёлы обустраивают жильё, знакомятся с соседями и постепенно создают ту самую неповторимую атмосферу жилого пространства.
Хотите убедиться в этом лично? Вы можете уже сейчас приехать в комплекс, пройтись по двору, оценить входные группы, посмотреть квартиру и своими глазами увидеть, как может выглядеть ваша жизнь не на рендерах, а в реальности.
ЖК «Андреевка Life» выбирают не только за уютный двор и эргономичные планировки, но и за комфортный ритм жизни. Комплекс расположен рядом с Зеленоградом, что позволяет сохранить баланс между уютной атмосферой и привычной городской инфраструктурой. «Андреевка Life» — это удобная логистика, детский сад на 150 мест на территории комплекса, близость магазинов, школ и всего необходимого для повседневной жизни. И одновременно с этим — более спокойное пространство для жизни по сравнению с шумным мегаполисом.
В то время, когда на рынке недвижимости сокращается количество готовых проектов, а сроки сдачи многих объектов сдвигаются, покупатели жилья в ЖК «Андреевка Life» спокойны и уверены в сделанном выборе.
Приобретая квартиру в этом комплексе вам не нужно тревожиться о сроках строительства, качестве жилья или соответствии ожиданий и реальности. Вас ждут только приятные хлопоты: дизайн интерьера, покупка мебели и, конечно, новоселье, которое не нужно ждать годами!
«Андреевка Life» — это не просто жилой комплекс. Это пример того, как может выглядеть комфортный формат покупки квартиры: когда дом уже построен, застройщик в полной мере выполнил свои обязательства, а покупатель получает главное — уверенность в своем будущем.
Позвоните в отдел продаж Группы компаний «СтройИнновация», чтобы узнать о планировках в наличии и актуальных предложениях на покупку: +7-499-645-54-53. Для вашего удобства офис работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по московскому времени.
Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Капиталинвест“». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.