Дом, где уже горит свет: жилой комплекс «Андреевка Life» 14.06.2026 Реклама ООО «Специализированный застройщик «ПартнерИнвест» ИНН:2460094322 erid:2VtzqxWRvis

Покупка квартиры в сданном жилом комплексе имеет ряд неоспоримых преимуществ перед долевым участием в строительстве. Вы получаете возможность оценить реальные выгоды проекта и обретаете уверенность в выборе конкретной, уже построенной квартиры, а не планировки на бумаге.

Жилой комплекс «Андреевка Life» от Группы компаний «СтройИнновация» — как раз про эту уверенность. Здесь уже горит свет в окнах, новосёлы обустраивают жильё, знакомятся с соседями и постепенно создают ту самую неповторимую атмосферу жилого пространства.

Хотите убедиться в этом лично? Вы можете уже сейчас приехать в комплекс, пройтись по двору, оценить входные группы, посмотреть квартиру и своими глазами увидеть, как может выглядеть ваша жизнь не на рендерах, а в реальности.

ЖК «Андреевка Life» выбирают не только за уютный двор и эргономичные планировки, но и за комфортный ритм жизни. Комплекс расположен рядом с Зеленоградом, что позволяет сохранить баланс между уютной атмосферой и привычной городской инфраструктурой. «Андреевка Life» — это удобная логистика, детский сад на 150 мест на территории комплекса, близость магазинов, школ и всего необходимого для повседневной жизни. И одновременно с этим — более спокойное пространство для жизни по сравнению с шумным мегаполисом.

В то время, когда на рынке недвижимости сокращается количество готовых проектов, а сроки сдачи многих объектов сдвигаются, покупатели жилья в ЖК «Андреевка Life» спокойны и уверены в сделанном выборе.

Приобретая квартиру в этом комплексе вам не нужно тревожиться о сроках строительства, качестве жилья или соответствии ожиданий и реальности. Вас ждут только приятные хлопоты: дизайн интерьера, покупка мебели и, конечно, новоселье, которое не нужно ждать годами!

«Андреевка Life» — это не просто жилой комплекс. Это пример того, как может выглядеть комфортный формат покупки квартиры: когда дом уже построен, застройщик в полной мере выполнил свои обязательства, а покупатель получает главное — уверенность в своем будущем.

Позвоните в отдел продаж Группы компаний «СтройИнновация», чтобы узнать о планировках в наличии и актуальных предложениях на покупку: +7-499-645-54-53. Для вашего удобства офис работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по московскому времени.


Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Капиталинвест“». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Реклама
Реклама
Как деревни на месте будущего Зеленограда стали мебельной столицей Подмосковья: про столяра Зенина и чемодан с деньгами Новости
Дети подожгли тополиный пух во дворе — огонь еле потушили Новости
В сети АЗС «Татнефть» ввели существенные ограничения на продажу топлива Новости
Полёты во сне и наяву — на детских картинах Новости
Платную парковку запускают в Голубом Новости
Полиция попросила сократить число самокатов в Москве — операторы предупреждают, что станет хуже Новости
Торговый центр начали строить в 19-м микрорайоне Новости
Купающихся на Школьном озере предупреждают о трубе под водой Новости
На Заводской не поставят светофор после наезда на ребёнка Новости
На Георгиевском проспекте добавили полосу перед тремя перекрестками Новости
Для автобусных маршрутов в область Москва закупила машины поменьше Новости
После атаки БПЛА власти объяснили, что компенсирует город. С техникой и мебелью ясности нет Новости
Ленточки-триколоры раздавали у Михайловского пруда накануне Дня России — повод вспомнить, что вообще отмечают Новости
Установку почти 200 бетонных блок-скамеек согласовали в Зеленограде Новости
Отель Benedict в Никольском проезде получил награду Ozon Travel Новости
Замедление самокатов на площади Юности не работает — можно разогнаться до 25 км/ч Новости
Беговое движение «5 вёрст» отметит четырёхлетие в субботу — обещают и старт, и маленький праздник Новости
Лето 2026: гид по главным прокатам Зеленограда Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
На Панфиловском проспекте начинают ремонт на проезжей части Новости
Кофейня Ruma’s откроется во «Флейте» Новости
Голуби объедают стену дома — выглядит странно, но у птиц есть на это причина Новости
Расшириение площадки для индивидуального хранения в Голубом Реклама
«Лето в Москве» продолжается — на площади Юности пройдут концерты, дискотеки, спектакли и фаер-шоу Новости
Когда музыканты рисуют Новости
Бывший глава управы Крюково стал заместителем в соседнем районе Новости
Школа счастливого материнства — цикл занятий про уход за младенцами продолжается в роддоме Зеленограда в июне и июле Новости
Киоски с мороженым и постаматами отменили по десяти адресам Новости
Концерт группы «Моя Мишель», лауреата премий «МУЗ-ТВ» и «Нового Радио» — 24 октября в КЦ «Зеленоград» Новости
Когда пляж закрыли, но позагорать очень хочется Новости
Зарядные станции для электромобилей заработали по пяти адресам в Зеленограде Новости
Жару до +32 градусов ждут в Москве. В Зеленограде прогноз мягче Новости
Пенсионер из 8-го микрорайона не отдал мошенникам деньги — и помог их поймать Новости
Сбор помощи питомцам приюта для кошек пройдет 12 июня на площади Юности — во время праздничного концерта Новости
Россияне стали чаще проходить медицинские обследования Реклама
Лавки, урны и дорожные знаки под брендом «Единой России»: управы представляют работы во дворах как партийный проект Новости
Детская пенная вечеринка — 11 июня в 17:00 на площади Юности Новости
Тротуар на аллее Лесные пруды расширят за счёт придорожного газона Новости
Платные классы отдали популярным учителям — как зеленоградская школа сформировала первые классы Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру