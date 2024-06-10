Хотатэ с дымком сочетает в себе опаленный гребешок с пикантным соусом от шефа, нежнейший творожный сыр, огурец и ароматный кунжут. Все ингредиенты соединяются в утонченном вкусовом балансе, чтобы удовлетворить твои гастрономические желания.
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