

Эта гастрономическая бомба создана для совместных наслаждений! Идеально подойдет как для романтического ужина, так и для встречи с друзьями



В сете Гунканов для двоих собрали пять видов:

Гункан спайси кани, Гункан спайси сякэ, Гункан спайси унаги, Гункан спайси эби, Гункан чука



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Искренне твои, SURA SUSHI