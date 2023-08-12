Доктор Наседкин приглашает в свою Академию здоровья на комплексное обследование органов ЖКТ 12.08.2023 ZELENOGRAD.RU

В стоимость услуги входит:

  • Консультация врача
  • УЗИ скрининг всех органов брюшной полости
  • Врачебный консилиум по результатам обследования
  • Гастро/колоноскопия во сне
  • Измерение кислотности желудочного сока
  • Тест на хеликобактер при гастроскопии
  • Онлайн сопровождение в ходе лечения

Результаты обследования можно записать на флешке пациента.
Стоимость обследования 14800 рублей.

Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1515

Запись на приём и подробности по телефонам
+7-916-009-62-22
+7-919-100-40-29
+7-924-206-16-50

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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