В стоимость услуги входит:
- Консультация врача
- УЗИ скрининг всех органов брюшной полости
- Врачебный консилиум по результатам обследования
- Гастро/колоноскопия во сне
- Измерение кислотности желудочного сока
- Тест на хеликобактер при гастроскопии
- Онлайн сопровождение в ходе лечения
Результаты обследования можно записать на флешке пациента.
Стоимость обследования 14800 рублей.
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1515
Запись на приём и подробности по телефонам
+7-916-009-62-22
+7-919-100-40-29
+7-924-206-16-50
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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