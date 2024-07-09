Особенностью магазина является широкий ассортимент оригинальных товаров известных европейских брендов как современных, так и винтажных. Дружный коллектив магазина с любовью и ответственностью относится к своей работе! Приходите и убедитесь в этом сами.
- Качество
- Разнообразный ассортимент
- Доступные цены
- Постоянно действующая система скидок.
Адрес: корпус 601, вход со стороны Сосновой аллеи. Автобусная остановка «Спортивный комплекс» (бывшая «Центр Ювелир»).
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.
Телефон: 8-499-735-23-23.
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