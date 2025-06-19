Летняя новинка от Sura Sushi



Этот ролл создан для настоящих ценителей креветок!



Креветка х2

Суши-рис, вареная креветка, креветка в кляре, сыр чеддер, лист салата, соус сладкий васаби, икра масаго



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Искренне твои, SURA SUSHI