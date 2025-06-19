Летняя новинка от Sura sushi 19.06.2025 Реклама ИП Сурков А.И. ИНН:773576848905 erid:2VtzqwXiGS2

Летняя новинка от Sura Sushi

Этот ролл создан для настоящих ценителей креветок!

Креветка х2
Суши-рис, вареная креветка, креветка в кляре, сыр чеддер, лист салата, соус сладкий васаби, икра масаго

Скорее заходи на сайт surasushi.ru в раздел «Новинки» или «Роллы» и делай заказ уже сейчас!

Искренне твои, SURA SUSHI
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