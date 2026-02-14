Сегодня в стремительно меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Эпоха искусственного интеллекта (AI) и цифровой трансформации выводит на новый уровень компьютерные коммуникации, формируя динамичное поле информационной культуры XXI века.
Умные устройства, облачные платформы и сетевые сервисы вовлекают людей в высокотехнологичную среду совместной деятельности, создавая гибкую сетевую модель взаимодействия по интересам, навыкам, компетенциям и профессиональным целям.
На этом фоне кардинально трансформируется и образовательный процесс. Складываются условия для внедрения принципиально новых методов и организационных форм обучения, нацеленных на развитие ключевых компетенций: аналитического и системного мышления, технологической грамотности, навыков управления, а также «мягких» навыков — эмпатии и активного слушания.
- системы кибербезопасности на базе AI обнаруживают угрозы в режиме реального времени, опережая традиционные методы защиты;
- low-code/no-code платформы с AI-поддержкой делают разработку доступной для специалистов с разным уровнем технологической грамотности.
- генеративные модели ускоряют разработку ПО, помогая писать и отлаживать код и многое другое.
В маркетинге AI трансформирует взаимодействие с аудиторией, сочетая технологическую точность с человеческими ценностями:
- генеративный AI создаёт маркетинговый контент (тексты, изображения, видео), сохраняя фирменный стиль и соблюдая этические стандарты;
- AI-алгоритмы прогнозируют тренды потребительского поведения, позволяя брендам оперативно адаптироваться к изменениям рынка.
При этом критически важным аспектом становится этика применения AI — прозрачность алгоритмов, защита персональных данных. Осознание этических границ и социальной ответственности должно стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов любого профиля.
Основной тактикой и стратегией успеха в АБИТ-РосНОУ является — управление талантами. — это системный подход к привлечению, развитию и удержанию студентов с высоким потенциалом, способных обеспечить конкурентное преимущество организации. В эпоху цифровой трансформации эта задача становится особенно актуальной: компании конкурируют не только за рынки сбыта, но и за лучшие кадры.
Ключевыми элементами управления талантами являются: развитие студента, обучение новым навыкам: технологической грамотности, аналитическому и системному мышлению и наставничество.
Эффективное управление талантами даёт организации ряд преимуществ: снижает текучесть кадров, повышает вовлечённость персонала, ускоряет внедрение инноваций и формирует кадровый резерв. В итоге сильная команда становится главным активом компании и основой её конкурентоспособности на рынке.
Для максимальной реализации потенциала студентов и достижения прорывных образовательных результатов вузы должны перейти на новый технологический уровень — создать цифровую интеллектуальную среду обучения.
SMART SPACE: SKILLHUB AI SMART ОБРАЗОВАНИЕ — это интеграция AI-инструментов, больших данных и адаптивных платформ,
где образовательный процесс становится персонализированным, гибким и
ориентированным на реальные навыки.
Где обучаются студенты?
Академия бизнеса и инновационных технологий реализует образовательную деятельность в городе Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, в здании бизнес-центра. Рядом расположен парк победы, торговый центр «Савелки» и другое.
В рамках сетевого договора, АБИТ является стратегическим партнером Российского нового университета, а также партнёром
Московского экономического института (АБИТ- МЭИ), Академии управления производством (АБИТ-АУП).
IT & AI Колледж. Проектный центр
Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ-РосНОУ) реализует обучение на собственной интерактивной образовательной платформе SMART-ОБРАЗОВАНИЕ — цифровой среде нового поколения, созданной с учётом запросов цифрового поколения.
Традиционные форматы (лекции, семинары) уступают место интерактивным модулям, проектному обучению и AI-поддержке. Платформа обеспечивает:
персонализацию образовательного пути;
мгновенную обратную связь;
погружение в реальные кейсы IT и AI-индустрии.
Ключевая цель экосистемы SMART-образовательного пространства SKILHAB — гарантировать каждому студенту доступ к актуальному, высококачественному контенту и инструментам для профессионального роста.
АБИТ-РосНОУ формирует у студентов ключевые компетенции будущего:
- аналитическое и системное мышление;
- адаптивность к изменениям;
- социальное влияние и командную синергию;
- критическое и инновационное мышление;
- технологическую грамотность;
- навыки работы с AI и Big Data;
- управление талантами и саморазвитие;
- непрерывное обучение в условиях цифровой экономики.
Академия бизнеса инновационных цифровых технологий — Российский новый университет
Готовим профессионалов цифровой эпохи: сочетаем фундаментальные знания с практическими навыками для успешной карьеры в динамично меняющейся экономике.
Среднее профессиональное образование: ключевые направления подготовки.
Формируем кадровый резерв для цифровой трансформации бизнеса и госуправления:
IT-сфера:
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» — готовим специалистов по защите данных и кибербезопасности с учётом актуальных угроз и отраслевых стандартов.
Digital-маркетинг:
«Реклама» — в цифровой среде — осваиваем AI-маркетинг и автоматизацию рекламных кампаний, таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах,
работу с CRM-системами и инструментами сквозной аналитики, помошь в создании и сопровождение стартапов студентов, поиск клиентов и трудоустройство.
Цифровая управленческая экономика:
- «Экономика и бухгалтерский учёт»: современные методы финансового анализа и учёта в условиях цифровизации;
- «Юриспруденция»: правовое регулирование в цифровой экономике и социальные технологии будущего.
Высшее образование: бакалавриат (срок обучения — от 3 лет)
Гибкие форматы обучения для совмещения учёбы с работой и проектами:
очная форма;
очно-заочная форма.
Направления подготовки:
- экономика;
- менеджмент;
- управление персоналом;
- юриспруденция;
- психология;
- государственное и муниципальное управление;
- электроэнергетика и электротехника;
- бизнес-информатика.
- дизайн (графический дизайн, дизайн среды, инновационный дизайн)
Особенности образовательного процесса:
- практико-ориентированные семинары с участием экспертов из индустрии;
- разбор реальных кейсов от лидеров рынка;
- интеграция цифровых инструментов в учебный процесс;
- проектная работа с первых курсов;
- наставничество от практикующих специалистов.
Академия бизнеса инновационных цифровых технологий: образование, опережающее время.
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
