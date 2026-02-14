В маркетинге AI трансформирует взаимодействие с аудиторией, сочетая технологическую точность с человеческими ценностями:

генеративный AI создаёт маркетинговый контент (тексты, изображения, видео), сохраняя фирменный стиль и соблюдая этические стандарты;

AI-алгоритмы прогнозируют тренды потребительского поведения, позволяя брендам оперативно адаптироваться к изменениям рынка.

При этом критически важным аспектом становится этика применения AI — прозрачность алгоритмов, защита персональных данных. Осознание этических границ и социальной ответственности должно стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов любого профиля.

Основной тактикой и стратегией успеха в АБИТ-РосНОУ является — управление талантами. — это системный подход к привлечению, развитию и удержанию студентов с высоким потенциалом, способных обеспечить конкурентное преимущество организации. В эпоху цифровой трансформации эта задача становится особенно актуальной: компании конкурируют не только за рынки сбыта, но и за лучшие кадры.

Ключевыми элементами управления талантами являются: развитие студента, обучение новым навыкам: технологической грамотности, аналитическому и системному мышлению и наставничество.

Эффективное управление талантами даёт организации ряд преимуществ: снижает текучесть кадров, повышает вовлечённость персонала, ускоряет внедрение инноваций и формирует кадровый резерв. В итоге сильная команда становится главным активом компании и основой её конкурентоспособности на рынке.