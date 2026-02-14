Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 14.02.2026 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VtzqvisECC

Сегодня в стремительно меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Эпоха искусственного интеллекта (AI) и цифровой трансформации выводит на новый уровень компьютерные коммуникации, формируя динамичное поле информационной культуры XXI века.

Умные устройства, облачные платформы и сетевые сервисы вовлекают людей в высокотехнологичную среду совместной деятельности, создавая гибкую сетевую модель взаимодействия по интересам, навыкам, компетенциям и профессиональным целям.

На этом фоне кардинально трансформируется и образовательный процесс. Складываются условия для внедрения принципиально новых методов и организационных форм обучения, нацеленных на развитие ключевых компетенций: аналитического и системного мышления, технологической грамотности, навыков управления, а также «мягких» навыков — эмпатии и активного слушания.

В IT-сфере искусственный интеллект выступает драйвером технологического прогресса:

  • системы кибербезопасности на базе AI обнаруживают угрозы в режиме реального времени, опережая традиционные методы защиты;
  • low-code/no-code платформы с AI-поддержкой делают разработку доступной для специалистов с разным уровнем технологической грамотности.
  • генеративные модели ускоряют разработку ПО, помогая писать и отлаживать код и многое другое.

В маркетинге AI трансформирует взаимодействие с аудиторией, сочетая технологическую точность с человеческими ценностями:

  • генеративный AI создаёт маркетинговый контент (тексты, изображения, видео), сохраняя фирменный стиль и соблюдая этические стандарты;
  • AI-алгоритмы прогнозируют тренды потребительского поведения, позволяя брендам оперативно адаптироваться к изменениям рынка.

При этом критически важным аспектом становится этика применения AI — прозрачность алгоритмов, защита персональных данных. Осознание этических границ и социальной ответственности должно стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов любого профиля.

Основной тактикой и стратегией успеха в АБИТ-РосНОУ является — управление талантами.  — это системный подход к привлечению, развитию и удержанию студентов с высоким потенциалом, способных обеспечить конкурентное преимущество организации. В эпоху цифровой трансформации эта задача становится особенно актуальной: компании конкурируют не только за рынки сбыта, но и за лучшие кадры.

Ключевыми элементами управления талантами являются: развитие студента, обучение новым навыкам: технологической грамотности, аналитическому и системному мышлению и наставничество.

Эффективное управление талантами даёт организации ряд преимуществ: снижает текучесть кадров, повышает вовлечённость персонала, ускоряет внедрение инноваций и формирует кадровый резерв. В итоге сильная команда становится главным активом компании и основой её конкурентоспособности на рынке.

Для максимальной реализации потенциала студентов и достижения прорывных образовательных результатов вузы должны перейти на новый технологический уровень — создать цифровую интеллектуальную среду обучения.

SMART SPACE: SKILLHUB AI SMART ОБРАЗОВАНИЕ — это интеграция AI-инструментов, больших данных и адаптивных платформ,

где образовательный процесс становится персонализированным, гибким и

ориентированным на реальные навыки.


Где обучаются студенты?

Академия бизнеса и инновационных технологий реализует образовательную деятельность в городе Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, в здании бизнес-центра. Рядом расположен парк победы, торговый центр «Савелки» и другое.

В рамках сетевого договора, АБИТ является стратегическим партнером Российского нового университета, а также партнёром

Московского экономического института (АБИТ- МЭИ), Академии управления производством (АБИТ-АУП).

IT & AI Колледж. Проектный центр

Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ-РосНОУ) реализует обучение на собственной интерактивной образовательной платформе SMART-ОБРАЗОВАНИЕ — цифровой среде нового поколения, созданной с учётом запросов цифрового поколения.

Традиционные форматы (лекции, семинары) уступают место интерактивным модулям, проектному обучению и AI-поддержке. Платформа обеспечивает:

  • персонализацию образовательного пути;

  • мгновенную обратную связь;

  • погружение в реальные кейсы IT и AI-индустрии.

Ключевая цель экосистемы SMART-образовательного пространства SKILHAB — гарантировать каждому студенту доступ к актуальному, высококачественному контенту и инструментам для профессионального роста.

АБИТ-РосНОУ формирует у студентов ключевые компетенции будущего:

  • аналитическое и системное мышление;
  • адаптивность к изменениям;
  • социальное влияние и командную синергию;
  • критическое и инновационное мышление;
  • технологическую грамотность;
  • навыки работы с AI и Big Data;
  • управление талантами и саморазвитие;
  • непрерывное обучение в условиях цифровой экономики.

Академия бизнеса инновационных цифровых технологий — Российский новый университет

Готовим профессионалов цифровой эпохи: сочетаем фундаментальные знания с практическими навыками для успешной карьеры в динамично меняющейся экономике.

Среднее профессиональное образование: ключевые направления подготовки.

Формируем кадровый резерв для цифровой трансформации бизнеса и госуправления:

IT-сфера:

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» — готовим специалистов по защите данных и кибербезопасности с учётом актуальных угроз и отраслевых стандартов.

Digital-маркетинг:

«Реклама» — в цифровой среде — осваиваем AI-маркетинг и автоматизацию рекламных кампаний, таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах,

работу с CRM-системами и инструментами сквозной аналитики, помошь в создании и сопровождение стартапов студентов, поиск клиентов и трудоустройство.

Цифровая управленческая экономика:

  • «Экономика и бухгалтерский учёт»: современные методы финансового анализа и учёта в условиях цифровизации;
  • «Юриспруденция»: правовое регулирование в цифровой экономике и социальные технологии будущего.

Высшее образование: бакалавриат (срок обучения — от 3 лет)

Гибкие форматы обучения для совмещения учёбы с работой и проектами:

  • очная форма;

  • очно-заочная форма.


Направления подготовки:

  • экономика;
  • менеджмент;
  • управление персоналом;
  • юриспруденция;
  • психология;
  • государственное и муниципальное управление;
  • электроэнергетика и электротехника;
  • бизнес-информатика.
  • дизайн (графический дизайн, дизайн среды, инновационный дизайн)


Особенности образовательного процесса:

  • практико-ориентированные семинары с участием экспертов из индустрии;
  • разбор реальных кейсов от лидеров рынка;
  • интеграция цифровых инструментов в учебный процесс;
  • проектная работа с первых курсов;
  • наставничество от практикующих специалистов.

Станьте частью сообщества профессионалов, готовых к вызовам цифровой эпохи!

Академия бизнеса инновационных цифровых технологий: образование, опережающее время.


Вступай в команду АБИТ-РосНОУ!

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77, 8-926-153-89-89

Следите за образовательными мероприятиями АБИТ в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.

«Стань частью технологичного будущего и меняй это будущее вместе с нами!»

Запишись на день открытых дверей:
https://t.me/abitrosnou
https://abitrosnouvuz.ru/
https://vk.com/abit_msk?from=groups
https://abit-official.ru/

