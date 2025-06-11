Праздничная неделя наполнена яркими славянскими традициями, которые мы очень любим и провозглашаем, ведь они олицетворяют душевный покой, примирение и добрые дела.
В программе:
- Бумажное шоу Триколор
- Фольклорный ансамбль «Ярило»
- Тесла шоу
- Шоу мыльных пузырей
- Шоу барабанов
- Крио шоу с мороженым
- Какаопитие с печеньем
- Чаепитие с пряниками
- Мастер-классы и аквагрим
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В стоимость билета входят все мастер-классы, шоу и анимационная программа, чаепития и экскурсии каждый час:
В стоимость билета входят все мастер-классы, шоу и анимационная программа, чаепития и экскурсии каждый час:
- на Хаски Остров
- в Олений парк
- в Пушистую деревню
- в Северную деревню
- кони-пони
Ждём вас ежедневно с 10 до 19
МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр.1
+7-495-255-31-21
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