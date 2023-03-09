Дни красоты Prossecco Beauty Week в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе 1562 — день бренда атокосмецевтики Nimue 09.03.2023 Реклама

12 марта, в воскресенье, в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе корпус 1562 в рамках дней красоты Prossecco Beauty Week пройдёт день бренда потрясающей дерматокосмецевтики Nimue для профессионального и домашнего ухода.

Бренд представлен в лучших клиниках мира, Москвы, Санкт-Петербурга и в вашей любимой Re:Forme.

Специально для вас — лучшие и комфортные цены на процедуры и домашний уход подобного уровня.

В этот день для вас:

  • скидка 20% на домашний уход
  • знакомство с лучшим тренером Бренда в России и представителями компании
  • возможность продегустировать лучшие уходы со скидкой 30%, например Умная шлифовка 2560 вместо 3700, Anti-age 1820 вместо 2600
  • специальная цена на 2 welcome-ухода (на выбор) — всего 1500 вместо 3000
  • при записи и оплате — минус 30% на второй и последующий визит
  • при покупке курса от 4-х уходов Nimue — курс 4-х микротоков к ним в подарок (эквивалент 8000?)
  • возможность задать любые вопросы по косметике и уходу за вашей кожей врачам-косметологам Re:Forme и представителем Nimue
  • самое любимое — Prossecco и фуршет

Участие в дне бренда по записи на любые процедуры:

  • на сайте
  • по телефону/телеграм/вотсап 8-926-405-05-65

Продажа средств домашнего ухода — весь день без записи!

Торопитесь, это будет круто!
12 марта, Салон красоты и эстетики Re:Forma, корпус 1562
Дополнительная информация: вконтакте, инстаграме*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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