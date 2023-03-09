В этот день для вас:

скидка 20% на домашний уход

знакомство с лучшим тренером Бренда в России и представителями компании

возможность продегустировать лучшие уходы со скидкой 30%, например Умная шлифовка 2560 вместо 3700, Anti-age 1820 вместо 2600

специальная цена на 2 welcome-ухода (на выбор) — всего 1500 вместо 3000

при записи и оплате — минус 30% на второй и последующий визит

при покупке курса от 4-х уходов Nimue — курс 4-х микротоков к ним в подарок (эквивалент 8000?)

возможность задать любые вопросы по косметике и уходу за вашей кожей врачам-косметологам Re:Forme и представителем Nimue

самое любимое — Prossecco и фуршет

Участие в дне бренда по записи на любые процедуры:

на сайте

по телефону/телеграм/вотсап 8-926-405-05-65

Продажа средств домашнего ухода — весь день без записи!



Торопитесь, это будет круто!

12 марта, Салон красоты и эстетики Re:Forma, корпус 1562

Дополнительная информация: вконтакте, инстаграме*