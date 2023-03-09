12 марта, в воскресенье, в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе корпус 1562 в рамках дней красоты Prossecco Beauty Week пройдёт день бренда потрясающей дерматокосмецевтики Nimue для профессионального и домашнего ухода.
Бренд представлен в лучших клиниках мира, Москвы, Санкт-Петербурга и в вашей любимой Re:Forme.
Специально для вас — лучшие и комфортные цены на процедуры и домашний уход подобного уровня.
В этот день для вас:
- скидка 20% на домашний уход
- знакомство с лучшим тренером Бренда в России и представителями компании
- возможность продегустировать лучшие уходы со скидкой 30%, например Умная шлифовка 2560 вместо 3700, Anti-age 1820 вместо 2600
- специальная цена на 2 welcome-ухода (на выбор) — всего 1500 вместо 3000
- при записи и оплате — минус 30% на второй и последующий визит
- при покупке курса от 4-х уходов Nimue — курс 4-х микротоков к ним в подарок (эквивалент 8000?)
- возможность задать любые вопросы по косметике и уходу за вашей кожей врачам-косметологам Re:Forme и представителем Nimue
- самое любимое — Prossecco и фуршет
Участие в дне бренда по записи на любые процедуры:
- на сайте
- по телефону/телеграм/вотсап 8-926-405-05-65
Продажа средств домашнего ухода — весь день без записи!
Торопитесь, это будет круто!
12 марта, Салон красоты и эстетики Re:Forma, корпус 1562
Дополнительная информация: вконтакте, инстаграме*
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Поврежденная кожа от воздействия окружающей среды
Гиперпигментированная кожа
Проблемная кожа
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Дни красоты Prossecco Beauty Week в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе 1562 — день бренда атокосмецевтики Nimue Реклама
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