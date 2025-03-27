Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». Любви к себе, своему телу и той красоте, которую нам подарила природа. Массаж лица — это метод сохранить свою естественную красоту без боли. Подарить телу истинное наслаждение и расслабление.
Приглашаем вас 28-30 марта в салоны «IDOL FACE Зеленоград» на «Дни клиента», где вы сами всё увидите своими глазами и почувствуете каждой клеточкой своего тела заботу от самой природы.
Первый визит — 1700 рублей.
Как в «IDOL FACE» делают массаж, можно посмотреть здесь.
Всё о фейслифтинге: здесь.
Звонки, вотсап: 8-902-221-56-62
Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.
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