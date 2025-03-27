Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». Любви к себе, своему телу и той красоте, которую нам подарила природа. Массаж лица — это метод сохранить свою естественную красоту без боли. Подарить телу истинное наслаждение и расслабление.

Приглашаем вас 28-30 марта в салоны «IDOL FACE Зеленоград» на «Дни клиента», где вы сами всё увидите своими глазами и почувствуете каждой клеточкой своего тела заботу от самой природы.

Первый визит — 1700 рублей.



Как в «IDOL FACE» делают массаж, можно посмотреть здесь.

Всё о фейслифтинге: здесь.

Звонки, вотсап: 8-902-221-56-62

Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.