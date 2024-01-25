В салоне максимально комфортные кресла, приятное музыкальное сопровождение, все самые топовые процедуры для ухода за кожей лица и авторские эффективные техники массажа.

26-28 января в дни клиента первый визит — всего 1200 рублей.

Вы ничем не рискуете!

Записывайтесь:

самостоятельно

или через администратора 8-902-221-56-62

Как в IDOL FACE делают массаж, можно посмотреть по ссылке.

Всё о фейслифтинге: здесь.

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.