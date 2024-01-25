Городская суета, пыль, сильное воздействие солнца, душные помещения — всё это сказывается на качестве кожи лица. Попадая в IDOL FACE Зеленоград, вы забываете о проблемах и просто позволяете себе расслабиться и сосредоточиться на одном — массаже лица!
В салоне максимально комфортные кресла, приятное музыкальное сопровождение, все самые топовые процедуры для ухода за кожей лица и авторские эффективные техники массажа.
26-28 января в дни клиента первый визит — всего 1200 рублей.
Вы ничем не рискуете!
Записывайтесь:
- самостоятельно
- или через администратора 8-902-221-56-62
Как в IDOL FACE делают массаж, можно посмотреть по ссылке.
Всё о фейслифтинге: здесь.
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.
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