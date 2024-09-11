В школе выбрали 7 самых топовых танцевальных направлений. Каждое из них захватывает!

Бальные танцы: «Инстасамка» Даша занималась бальными танцами с трех лет. Может быть, для родителей она и не авторитет, но спросите свою дочку — что, если ее этот факт вдохновит?

Брейк-данс: зажечь под 50 Cent — бесценно.

Контемпорари: Билли Айлиш полна эмоций — их поддержит танец в стиле контемпорари.

Шаффл: скользим под Ариану Гранде и ее «7 Rings».

Кей-поп: Чонгук из BTS стал сольным артистом и снова влюбил в себя весь мир.

Хип-хоп: ловим классный вайб вместе со стилем хип-хоп. Включи любой трек — и ребенок в теме.

Джаз-фанк: идеален подо все, даже под Тиму Белорусских.