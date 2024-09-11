Джуси на тусе: Deeclub в Зеленограде открывает новый сезон 11.09.2024 Реклама ИП Гордеев С.В. ИНН:504409980141 erid:

Тренды и вирусные ролики подтверждают: танцы снова в топе! Детская школа танцев «Диклаб» приглашает детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет. В программе — 7 самых актуальных танцевальных направлений.

Зона комфорта

Все тренировки проходят в Зеленограде, в самом центре города, в просторных залах на втором этаже ТЦ «Юность». Залы с высокими потолками и зеркальными стены оборудованы самыми современными аудио- и световыми системами. Климат-контроль поддерживает комфортную температуру как в залах, так и в раздевалках и зоне ожидания.

Радость (самостоятельного!) выбора

Позвольте ребенку самостоятельно определиться с направлением — это подарит ему уверенность в себе и первые навыки тайм-менеджмента. Он будет с удовольствием торопиться домой из школы, чтобы пообедать, быстро сделать уроки и отправиться на любимое занятие.Подбираем танец под плейлист

В школе выбрали 7 самых топовых танцевальных направлений. Каждое из них захватывает!

Бальные танцы: «Инстасамка» Даша занималась бальными танцами с трех лет. Может быть, для родителей она и не авторитет, но спросите свою дочку — что, если ее этот факт вдохновит?

Брейк-данс: зажечь под 50 Cent — бесценно.

Контемпорари: Билли Айлиш полна эмоций — их поддержит танец в стиле контемпорари.

Шаффл: скользим под Ариану Гранде и ее «7 Rings».

Кей-поп: Чонгук из BTS стал сольным артистом и снова влюбил в себя весь мир.

Хип-хоп: ловим классный вайб вместе со стилем хип-хоп. Включи любой трек — и ребенок в теме.

Джаз-фанк: идеален подо все, даже под Тиму Белорусских.

Смарт-блок (для родителей)

Занятия танцами будут мешать учебе? Это больше не аргумент. Рассказываем, как танцы развивают мозг (спойлер — мощно!).

Память. Во время танца мозг работает на 120%. Задействуются визуальный, слуховой, кинестетический каналы. Мозг постоянно рассчитывает пространственную ориентацию и силу движения. Для каждого танца необходимо запоминать фигуры и последовательность шагов. В результате постоянной такой нагрузки существенно развивается память — а это ой как понадобится на ЕГЭ.

Творчество. Свободные от правил танцы (тот же контемпорари) вызывают творческий подъем. Активизируются участки мозга, отвечающие за креативное мышление.

Равновесие. Танцы позволяют мозгу научиться лучше контролировать работу мозжечка и вестибулярных органов во внутреннем ухе. В результате улучшается чувство равновесия. Танцоры не страдают от головокружений.

Интеллект. Движения под музыку активизируют кинестетическую, рациональную, музыкальную, эмоциональную функции мозга. Увеличивается количество нейронных связей — а в итоге растет IQ.

Мышление. И снова поем оду свободным танцам. Они требуют от мозга за долю секунды принять решение, какое следующее движение сделать. Это повышает способности мозга.

Визуализация движений. Каждый раз при движении танцор заново переживает и фиксирует свое тело. Повторы тренируют мышечную память и концентрацию.

Координаты

Школа танцев «Диклаб» — шаг к будущему успеху. Не ждите, записывайте ребенка на первое бесплатное пробное занятие, которое поможет определить его таланты и склонности, выбрать интересное направление и подходящую группу. «Диклаб» ждет именно вас.

Записаться на пробное занятие можно:

Присоединяйтесь к клубу: сайт, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ).
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