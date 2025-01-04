Джаз-клуб в Зеленограде? Теперь он есть! В центре города недавно открылся ДК41 — новый Джаз-Клуб. Концепция клуба — регулярные джазовые концерты, вкусная кухня, оригинальный интерьер, бар, сцена и атмосфера.
В ДК41 уделили особое внимание большой и отлично оборудованной сцене. На ней уже выступали такие коллективы как Зеленоградские Шу-секстет и Цитрон, Anton Ryazanov Project из Санкт- Петербурга, ИваНова, The Diasonics. В декабре также дали концерты известные джазовые музыканты.
Ближайший концерт запланирован на это воскресенье, 5 января. Будет выступать джазовый дуэт профессиональных музыкантов из Москвы: вокалистка Екатерина Коновалова и джазовый пианист Константин Коваленко — лауреаты Российских и международных конкурсов, в том числе «Рояль в джазе», «Триумф Джаза», «Gnessin Jazz Voice».
10 января выступит Шу-секстет, резиденты джаз-клуба ДК41, которые регулярно собирают на концертах своих постоянных слушателей.
А 12 января запланировано выступление трио, в состав которого войдет Яков Окунь — один из самых уважаемых музыкантов в профессиональной джазовой среде! Большинство специалистов называют его новым лидером российского современного джаза.
Организаторы советуют бронировать столы заранее, потому что аншлаг на этих мероприятиях — частое явление, и это не удивительно, так как гости Джаз-Клуба полюбили такой классический формат — вкусно поужинать, послушать концерт в живом исполнении и насладиться атмосферой настоящего джазового клуба.
ДК41 — это не только джаз-клуб, но и ресторан. Кухня ДК41 представлена блюдами из многих стран мира. Среди них стракотто, венгерский гуляш, курица караагэ, хрустящая лепешка роти, различные салаты и классические пивные закуски. Стоит отметить, что десерты готовятся по оригинальным рецептам известных шеф-поваров. В баре тщательно подобран ассортимент авторских чаев, лимонадов из натуральных ингредиентов, кофейных и других напитков. Скоро появится винная карта, а пока есть возможность принести напитки с собой оплатив пробковый сбор.
ДК41 не собирается ограничиваться джазовым репертуаром, поэтому приглашает исполнителей других жанров. Например, 6 января состоится концерт-трибьют Михея Джуманджи, а 7 января — концерт трио «Отражение» (новое звучание музыки советской эстрады).
В дальнейших в планах ДК41 освоить академическое направление, чтобы дать возможность Зеленоградским и Московским музыкантам давать концерты классической музыки в камерном формате.
За афишей можно следить в социальных сетях джаз-клуба.
Вконтакте: vk.com/dk_41
Телеграм: t.me/dkzelenograd
Адрес: Савелкинский проезд, 10 (Яндекс-карты)
Не обязательно покупать билеты заранее, достаточно забронировать стол по номеру 8-965-359-01-33