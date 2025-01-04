Ближайший концерт запланирован на это воскресенье, 5 января. Будет выступать джазовый дуэт профессиональных музыкантов из Москвы: вокалистка Екатерина Коновалова и джазовый пианист Константин Коваленко — лауреаты Российских и международных конкурсов, в том числе «Рояль в джазе», «Триумф Джаза», «Gnessin Jazz Voice».

10 января выступит Шу-секстет, резиденты джаз-клуба ДК41, которые регулярно собирают на концертах своих постоянных слушателей.

А 12 января запланировано выступление трио, в состав которого войдет Яков Окунь — один из самых уважаемых музыкантов в профессиональной джазовой среде! Большинство специалистов называют его новым лидером российского современного джаза.

Организаторы советуют бронировать столы заранее, потому что аншлаг на этих мероприятиях — частое явление, и это не удивительно, так как гости Джаз-Клуба полюбили такой классический формат — вкусно поужинать, послушать концерт в живом исполнении и насладиться атмосферой настоящего джазового клуба.