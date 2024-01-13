Клипы Бейонсе, Тейлор Свифт, Рианны — что их объединяет? Зажигательные танцы, для которых придумано название — джаз-фанк. Благодаря резким, неожиданным движениям и разнообразной хореографии этот танец гипнотизирует и притягивает взгляд. И действительно, когда случайно натыкаешься на видео с выступлений Королевы Би, как тут можно оторваться от просмотра?
Джаз-фанк в последние годы просто везде, он волшебным образом сочетает в себе женственность, энергетику и красоту исполнения.
Вот, посмотрите, что уже умеют дети первых лет обучения в школе танцев «ДИКЛАБ» в Зеленограде:
- нужно начинать или рано или никогда. На самом деле в джаз-фанк можно прийти даже в подростковом возрасте и относительно быстро добиться весомых результатов. В отличие, например, от танцевального спорта или художественной гимнастики, где лучше начинать заниматься с 3-5 лет. Вот такой приятный сюрприз этого направления!
- нужно выбрать выступления в команде или импровизацию. Джаз-фанк — это очень интересное направление и в нем есть два полноценных вектора развития. Первое — это разучивание связок (хореография) и доведение их до идеала. Часто хореографию танцуют в командах. Это выглядит максимально эффектно, но требует серьезной дополнительной работы над синхронным исполнением. Ведь если в команде все танцуют круто, но не синхронно, смотреться это не будет. Второе — это импровизация. Разучивание только схем сковывает творчество и не дает полностью раскрыться. Конечно же импровизация появляется не сразу, до нее надо «дорасти». Максимального результата можно добиться только сочетая эти два подхода: разучивание хореографии и импровизацию.
- это взрослые танцы, это не для детей. Ну если задуматься, то постепенно все дети растут, сначала становятся подростками, а потом вообще взрослыми! И танец тоже растет с ними вместе. И в конечном итоге девочки станут девушками и будут танцевать не хуже, а то и лучше звезд эстрады (при должном старании конечно). Ну и, не будем лукавить, джаз-фанк достаточно чувственный танец. Но всему свое время, дети начинают с базовых движений и постепенно развиваются и растут вместе с новыми элементами. Так что волноваться не нужно, для каждого возраста своя программа!
- Идеально подходит для девочек-подростков
- Отличная физическая форма, грациозность и выносливость
- Целеустремленность и воля к победе
- Музыкальность и умение импровизировать
- Всегда в центре внимания на любой дискотеке
- Прекрасное чувство стиля
- Раскрепощенность и общительность
- Статус и авторитет среди сверстников
Приходите на бесплатное индивидуальное пробное занятие в «ДИКЛАБ» вместе с друзьями! Берем с 7-ми до 16-ти лет!
В январе 2024 г. открыт дополнительный набор в группы. Количество мест ограничено!
Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-653-67-10
Подробнее о нас: Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм*
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж), школа танцев «ДИКЛАБ»
P. S. Наш отчетный концерт (май 2024 г.) пройдет в Вегас Сити Холле, одной из самых крутых и красивых площадок страны. И вы еще можете успеть там выступить. Присоединяйтесь к ДИКЛАБ, чтобы стать лучшими!