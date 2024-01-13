Клипы Бейонсе, Тейлор Свифт, Рианны — что их объединяет? Зажигательные танцы, для которых придумано название — джаз-фанк. Благодаря резким, неожиданным движениям и разнообразной хореографии этот танец гипнотизирует и притягивает взгляд. И действительно, когда случайно натыкаешься на видео с выступлений Королевы Би, как тут можно оторваться от просмотра?

Джаз-фанк в последние годы просто везде, он волшебным образом сочетает в себе женственность, энергетику и красоту исполнения.

Вот, посмотрите, что уже умеют дети первых лет обучения в школе танцев «ДИКЛАБ» в Зеленограде: