В ходе мероприятия ребята из предпринимательского класса познакомились с элементами проектного управления, решали практические задачи по планированию, отслеживанию реализации проектов, тренировали навыки по налаживанию эффективного обмена информацией и документированию изменений. С большим интересом будущие предприниматели разбирались с цифровыми инструментами маркетинга, определяли типы сайтов, их роль в развитии бизнеса, способы и преимущества продвижения в сети Интернет. Разработанная Академией интерактивная образовательная SMART-платформа с тренажерами и заданиями тоже понравилась ребятам. «Крутой мастер-класс!», «Легко и понятно!», «Мы прямо „прокачали“ то, что, где-то слышали и немного знали!» — вот такие комментарии организаторы получили от школьников по итогам, а в анкетах 100% респондентов поставили высший балл и за работу тренера, и за содержание, и за организацию мастер-класса.

Через несколько дней, после завершения мастер-классов, 26 октября в Корпорации развития Зеленограда состоялся симпозиум — «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса», который Союз «Московская торгово-промышленная палата» организовал и провел при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.