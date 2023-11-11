Диалог государства и бизнеса. B2G — взаимодействие 11.11.2023 Реклама АНО ДПО «АБИТ», ИНН 7735165160, erid:LatgC1EhR

Академия бизнеса и инновационных технологий — российский новый университет определила вектор стратегического развития образовательного пространства, как системообразующую, интегрирующую в научно-производственный бизнес кластер. Приоритетные цели устойчивого развития: диалог государства и бизнеса для проектов новой экономики, для высокотехнологических предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Так в рамках комплекса информационно-просветительских мероприятий для молодежи «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса» 17 и 18 октября в Зеленограде прошли мастер-классы для учащихся зеленоградских школ.

В стенах АБИТ-РосНоу состоялся мастер-класс для обучающихся ГБОУ г. Москвы «Школы № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы» .

Организатором мероприятия выступил — Союз «Московская торгово-промышленная палата» при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.

Калачева Лариса Викторовна — учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. Обладатель патента автоматизированной информационной системы управления информационными ресурсами, венчурный инвестор цифровых образовательных технологий, к.э.н., доцент, провела мастер класс на тему — «Бизнес-процессы цифровой трансформации в управленческой экономике».

В ходе мероприятия ребята из предпринимательского класса познакомились с элементами проектного управления, решали практические задачи по планированию, отслеживанию реализации проектов, тренировали навыки по налаживанию эффективного обмена информацией и документированию изменений. С большим интересом будущие предприниматели разбирались с цифровыми инструментами маркетинга, определяли типы сайтов, их роль в развитии бизнеса, способы и преимущества продвижения в сети Интернет. Разработанная Академией интерактивная образовательная SMART-платформа с тренажерами и заданиями тоже понравилась ребятам. «Крутой мастер-класс!», «Легко и понятно!», «Мы прямо „прокачали“ то, что, где-то слышали и немного знали!» — вот такие комментарии организаторы получили от школьников по итогам, а в анкетах 100% респондентов поставили высший балл и за работу тренера, и за содержание, и за организацию мастер-класса.

Через несколько дней, после завершения мастер-классов, 26 октября в Корпорации развития Зеленограда состоялся симпозиум — «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса», который Союз «Московская торгово-промышленная палата» организовал и провел при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.

Партнерами мероприятия выступили ГБУ «Корпорация развития Зеленограда», АНО «Академия бизнеса и инновационных технологий», ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства».

Основными участниками симпозиума стали 80 обучающихся профильных предпринимательских классов и классов с техническим уклоном из пяти школ города Зеленограда: № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы, № 842, № 1912 имени Бауыржана Момышулы, № 1194, № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского.

В профориентационном проекте приняли участие опытные бизнесмены — представители высокотехнологичных сфер экономики города Зеленограда: Кожемякин Никита, генеральный директор ООО «Смарт Системз» (ГК ISBC), Лукьян Дмитрий, генеральный директор ООО «Л.Д.М. и Ко», Пантелеймонов Роман, руководитель центра технического обслуживания кассовой техники ООО «ККТ-Сервис», Амелин Владислав, технический директор ООО «Реал-В» (Z-Union), Арапова Ирина, руководитель образовательных проектов PICASO 3D, методист дополнительного образования (ООО «ПИКАСО 3Д»). Они поделились своими историями успеха, выступили в роли разработчиков бизнес-кейсов, которые ребятам предстояло решить, а также стали их тренерами.

В ходе практического модуля симпозиума ребятам было предложено решить бизнес-кейсы «от зеленоградских предпринимателей»: «Умная бумага в образовании», «Спасение гастронома», «Пиццерия будущего», «Аддитивное производство: как внедрить эффективно», «Искусственный интеллект для медицинской компании».

Члены экспертного жюри в лице представителей органов власти, институтов поддержки бизнеса, предпринимателей Зеленоградского административного округа из высокотехнологичных сфер экономики, вступали в диалог с учениками, задавали им вопросы и давали рекомендации.

Выступая с заключительным словом, Новожилов Андрей Евгеньевич, заместитель префекта — руководитель контрактной службы Зеленоградского административного округа города Москвы, поблагодарил всех участников симпозиума за работу, а ребят — за ответственное отношение к решению поставленных бизнес-задач и выразил уверенность, что полученные знания и навыки обязательно пригодятся им в будущем.

Калачёва Лариса Викторовна, учредитель АНО «Академия бизнеса и инновационных технологий», новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. Обладатель патента автоматизированной информационной системы управления информационными ресурсами, венчурный инвестор цифровых образовательных технологий, член экспертного совета комитета Государственной? Думы по образованию и науке, к.э.н., доцент. технологий, к.э.н., доцент, член жюри, поздравила школьников с заслуженными наградами и пожелала на предпринимательском поприще, особенно его начальных этапах, осознанно и ответственно подойти к этой деятельности, успешно генерировать и интегрировать те идеи, с которыми ребята заявились. В составе жюри также работали и вручили свои награды победителям Зайцев Владимир Владимирович, генеральный директор ГБУ «Корпорация развития Зеленограда» и Кысыков Жан Нуржанович, первый проректор ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства».

После презентации кейсов жюри наградили учеников школ за лучшее практическое решение бизнес-кейса, отличную командную работу, блестящую публичную защиту, яркое визуальное сопровождение выступления, нестандартное решение задачи и др.

23 октября 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялся XVIII Национальный промышленный конгресс PromSpace.

В условиях непрекращающихся внешних вызовов укрепление промышленного потенциала России — главный приоритет государственной политики. Ускоренная адаптация к новым условиям, преодоление санкционных барьеров и международного давления, а также пересмотр логистических маршрутов — лишь первые шаги к новой экономической модели. Ответом на современные вызовы видится структурная адаптация экономики, основанная на производственной и технологической независимости, импортозамещении, создании новых высокотехнологичных и высококонкурентных производств, которая позволит России стать самостоятельной, развитой, индустриальной державой и промышленным лидером. Для эффективной реализации масштабных государственных задач в области промышленного развития необходима тесная кооперация в связке государство-бизнес-наука.

Национальный промышленный Конгресс с 2007 года выступает одной из главных дискуссионных площадок, обеспечивающих профессиональный диалог между государством, бизнесом и наукой на тему промышленного развития страны.

Цель мероприятия — выработка конструктивных предложений по формированию актуальной промышленной повестки в России, поддержке отечественных производителей и повышению их конкурентоспособности.

Основной темой для обсуждения стало «Развитие промышленной кооперации и инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС».

Академия бизнеса и инновационных технологий в ЕАЭС образовательном пространстве в части создания научно-образовательных производственных кластеров. Образовательные производственные кластеры в рамках данной инициативы, Академия бизнеса и инновационных технологический приняла участие в национальном промышленном конгрессе приоритет 2023.

АБИТ-РосНоу держит курс на высокотехнологичные школы и создание цифровых пространств для обучения в центрах компетенции ИТ-АБИТ. Наличие квалифицируемых кадров в научно образовательных центрах в связи с недостатком компетентных кадров в ИТ-сфере образовательного процесса, решением такого рода задач заключается во вовлечение промышленных предприятий.

На конференции обсудили возможное взаимодействие с ведущим ИТ — холдингом, группой компаний «F+ tech-Марвел» объединяющие разработчиков программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора.

Бизнес-процессы ИТ сферы при поддержке государства актуализированы, а следовательно центры компетенций по ИТ поддерживаются и интегрируются в приоритете 2030 РФ.

В качестве спикеров пленарного заседания выступили:

  • заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
  • помощник президента РФ Игорь Левитин
  • управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

На конференции так же приняла участие основатель и учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. Обладатель патента автоматизированной информационной системы управления информационными ресурсами, венчурный инвестор цифровых образовательных технологий, член экспертного совета комитета Государственной? Думы по образованию и науке, к.э.н., доцент Калачёва Лариса Викторовна.

Место проведения мероприятия: ЦВК «Экспоцентр».

Академия бизнеса и инновационных технологий, как Business skill на фестивале деловых кругов Cбер фест. аккумулирует в себе лучших генераторов управленческой цифровой экономики.

27 октября в Москве в стенах кластера «Ломоносов» Сбер впервые организовал масштабный «Бизнес Фест», который может стать новым этапом в развитии предпринимательского сообщества.

В рамках «Бизнес Феста» тысячи представителей МСП и признанные гуру бизнеса в неформальной обстановке обсудили детали ведения бизнеса — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Преподаватель и ментор МШУ Сколково, директор по продукту в VK AI:Voice assistants Дмитрий Твердохлебов провел дискуссию на тему: «Попасть в нейросети. Как искусственный интеллект меняет бизнес».

Искуственного интеллекта еще не существует, а понятие Artificial intelligence определяется как: свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются прерогативой человека.

При этом интеллектуальная система — это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной системы включает три основных блока — базу знаний, решатель и интеллектуальный интерфейс, позволяющий вести общение с ЭВМ без специальных программ для ввода данных.

На мероприятии деловых кругов так же приняла участие учредитель Академия бизнеса и инновационных технологий, новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. Обладатель патента автоматизированной информационной системы управления информационными ресурсами, венчурный инвестор цифровых образовательных технологий, член экспертного совета комитета Государственной? Думы по образованию и науке, к.э.н., доцент. технологий, к.э.н., доцент.

Академия бизнеса и инновационных технологий открыта для получения новых знаний по следующий актуальным направлениям:

  • Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
  • Право и организация социального обеспечения (Юриспруденция)
  • Реклама
  • Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
  • Банковское дело.

Чтобы поступить или узнать подробную информацию звоните по номерам телефонов приемной комиссии:

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

Следите за образовательными мероприятиями АБИТ в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.

Вступайте в команду АБИТ-РосНоу!

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