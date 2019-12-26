Заказать пиццу в «Di Famiglia» можно на сайте или по телефону. Доставка осуществляется по всему Зеленограду. Операторы готовы в любой момент ответить на все Ваши вопросы. Если хотите оставаться в курсе всех новинок и акций, то подпишитесь на страничку в Instagram. Там много всего яркого и интересного.