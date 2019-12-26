«Di Famiglia» для тех, кто любит итальянскую кухню, а в частности, итальянскую пиццу. В меню более 20 позиций: это и любимая всеми классическая пицца, и римская пицца, тесто которой получается хрустящим снаружи и воздушным изнутри. Если не знаете, что выбрать, то берите фирменную пиццу «Ди Фамилия», такую вы больше нигде не найдете.
Благодаря уникальной рецептуре, которая передавалась из поколения в поколение, каждая пицца получается ароматной и невероятно вкусной. «Di Famiglia» заботится о каждом своем клиенте, и, потому, при приготовлении используются только свежие и качественные продукты. Пицца «Di Famiglia» понравится как взрослым, так и детям.
Заказать пиццу в «Di Famiglia» можно на сайте или по телефону. Доставка осуществляется по всему Зеленограду. Операторы готовы в любой момент ответить на все Ваши вопросы. Если хотите оставаться в курсе всех новинок и акций, то подпишитесь на страничку в Instagram. Там много всего яркого и интересного.
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Контакты: +7(499)110-19-06
Сайт: https://www.difamiglia.ru/
Тел: 8-499-110-19-06
Instagram: @di__famiglia
Facebook: Di famiglia