- Качественные вещи российских брендов.
- Продавцы-консультанты — профессиональные стилисты, всегда готовы помочь с выбором.
- Цены — от доступных до премиум.
В IDEALE нет случайного ассортимента. Салон работает с крупными российскими производствами, для которых качество — это стандарт.
Каждую модель подбирают так, чтобы одежда была комфортной, красиво сидела и радовала вас долгое время.
Подписывайтесь на телеграм-канал, знакомьтесь с новинками, акциями и советами стилистов.
Не знаете, что надеть в новогоднюю ночь, посмотрите рекомендации.
Для подписчиков действует специальная скидка.
Адрес: Зеленоград, ТЦ «Панфиловский», 2 этаж. Яндекс.карты
Вас будут рады видеть в IDEALE
