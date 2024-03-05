В центре Зеленограда, рядом с ж/д станцией Крюково в корпусе 1824 открылся современный медицинский центр с широким спектром услуг для детей. В детском отделении «МЕДвежонок» клиники «Никор-Мед» вы можете записаться на прием к педиатру в любое удобное время, для установления точного диагноза врач направит на лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ, рентгенологические исследования, спирометрию, гастроскопию и при необходимости на консультацию к узкопрофильному специалисту.
Педиатры клиники «Никор-Мед» всегда готовы оказать вам помощь:
- Логвина Виктория Олеговна
- Мельникова Светлана Владимировна
- Разумова Анна Геннадьевна
- Петушкина Анна Владимировна
- Куркова Дарья Михайловна
- Дубова Юлия Юрьевна
- Мельникова Светлана Владимировна
- Дубов Олег Вячеславович
- Ермолаева Виктория Сергеевна.
«Никор-Мед» ждёт вас:
- Зеленоград, корпус 1824
- Андреевка, улица Жилинская, 27к1
Телефон: 8-495-255-55-33
Регистрационный номер лицензии: Л041-01137-77/00395793
Дата предоставления лицензии: 06.06.2022; ООО Экомед
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