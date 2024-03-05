В центре Зеленограда, рядом с ж/д станцией Крюково в корпусе 1824 открылся современный медицинский центр с широким спектром услуг для детей. В детском отделении «МЕДвежонок» клиники «Никор-Мед» вы можете записаться на прием к педиатру в любое удобное время, для установления точного диагноза врач направит на лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ, рентгенологические исследования, спирометрию, гастроскопию и при необходимости на консультацию к узкопрофильному специалисту.