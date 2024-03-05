Детское отделение «МЕДвежонок» в клинике «Никор-Мед» — в корпусе 1824 05.03.2024 Реклама ООО «Экомед» ИНН:7743372227 erid:LatgBpTvk

В центре Зеленограда, рядом с ж/д станцией Крюково в корпусе 1824 открылся современный медицинский центр с широким спектром услуг для детей. В детском отделении «МЕДвежонок» клиники «Никор-Мед» вы можете записаться на прием к педиатру в любое удобное время, для установления точного диагноза врач направит на лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ, рентгенологические исследования, спирометрию, гастроскопию и при необходимости на консультацию к узкопрофильному специалисту.

Педиатры клиники «Никор-Мед» всегда готовы оказать вам помощь:

  • Логвина Виктория Олеговна
  • Мельникова Светлана Владимировна
  • Разумова Анна Геннадьевна
  • Петушкина Анна Владимировна
  • Куркова Дарья Михайловна
  • Дубова Юлия Юрьевна
  • Мельникова Светлана Владимировна
  • Дубов Олег Вячеславович
  • Ермолаева Виктория Сергеевна.

«Никор-Мед» ждёт вас:

  • Зеленоград, корпус 1824
  • Андреевка, улица Жилинская, 27к1

Телефон: 8-495-255-55-33

Сайт, Телеграм

Регистрационный номер лицензии: Л041-01137-77/00395793
Дата предоставления лицензии: 06.06.2022; ООО Экомед
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