Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальный спектакль «Кофе в городе N» — 17 ноября в ДК «Метролог» 12.11.2024 Peклама ИП Королева А.А. ИHH:773474697277 еrid:2VSb5wYjpcx

17 ноября в 14:00 детский театр «Крылья» приглашает всех на музыкальный спектакль «Кофе в городе N», веселый глубокий спектакль о жителях небольшого городка, которые за два часа расскажут секрет счастья. Как прозреть и научиться жить и замечать жизнь. Приглашены все.

«Человек счастлив, когда находит свое призвание в жизни, каждая мелочь может сделать человека счастливым, если она сделана с любовью. Башмачник согревает тело человека в морозный день и человек счастлив и башмачник счастлив».

«Самая смертельная болезнь — это слепота и глухота к миру, который нас окружает. Человек, который не умеет радоваться жизни, заражен ужасным ядом, и исцелить его может только любовь».

Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, трехкратный лауреат Гран-при международных театральных конкурсов.

Билеты: на сайте http://teatrkrylja.ru.

А также предлагаем вам подписаться на соцсети, где вы сможете найти актуальную информацию о спектаклях и оставить отзыв: Вконтакте, Телеграм.

В детском театре «Крылья» будут рады видеть вас!

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальный спектакль «Кофе в городе N» — 17 ноября в ДК «Метролог» Реклама
Торговый центр начали строить на улице Логвиненко. Ясной концепции у него пока нет Новости
Детская поликлиника для жителей района Крюково открылась после капитального ремонта. Вот что там внутри Новости
Спа-салоны «BALI SPA» в Зеленограде — рассказываем о спецпредложениях и акциях Реклама
Незаконные врезки в зеленоградскую канализацию нашли со стороны Андреевки Новости
Для уборки города зимой набрали 100% дворников, водителей и механизаторов. Город зимой будет убирать более полутора тысячи человек Новости
В студии эстетики «L•O•V» действуют осенние акции месяца Реклама
«Ремонт дорог завершен», утверждают в зеленоградской администрации. Вот как это выглядит на самом деле Новости
Утихомирить движение машин в жилой зоне возле школы просят родители Истории
В Зеленограде пройдет предпринимательский форум — 25 ноября на площадках Конгресс-центра «Алабушево» Реклама
Маршрут автобуса №10 стал длиннее. Но, похоже, рейсов стало больше Новости
Внезапный ремонт дорожек в микрорайонах объяснили необходимостью потратить деньги до конца года Новости
Осенью выгоднее в Termoland Зеленоград Реклама
Число дворников увеличат почти в полтора раза. Но производительность труда может снизиться Новости
Каршеринг «Делимобиль» ввел по всему Зеленограду доплату за парковку Новости
50000 рублей вместо 115000 на процедуры RF-лифтинга на MORPHEUS 8 — акция ноября в салоне «Ваш Стиль» Реклама
Новый асфальт на многострадальном Георгиевском проспекте уже с большими ямами Новости
Звуки взрывов тревожат жителей 14-16 микрорайонов и Андреевки последние несколько дней — похоже, это дети безнаказанно кидают петарды Новости
Вам подарок! Посетите одно бесплатное занятие на любой курс в детском клубе Буракова Реклама
Зеленоградский роддом приглашает на день открытых дверей Афиша
Школа капоэйры приглашает всех желающих на занятия — и взрослых, и детей Реклама
Закрытая из-за антисанитарии «Пятёрочка» снова работает. Но войти внутрь непросто Новости
«Вайлдбериз» предупреждает о возможных задержках выдачи заказов из-за новой программы Новости
«Рахмановский» пруд — где он был в Зеленограде и почему исчез Истории
Открытие новой дороги в 19-м микрорайоне — дублера улицы Радио — отложили до следующего лета Новости
Школа танцев «Альпака» продолжает набор девочек 5-9 лет на чирлидинг: обучают всему с нуля! Реклама
Корка льда образовалась на многих пешеходных дорожках — реагента почти нигде нет Новости
Сосульки на эстакаде нависли над Привокзальной площадью Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
В любой непонятной ситуации — клади асфальт. Когда выпал снег — тоже Новости
Для ускорения прохода через турникеты на станции Крюково поставят дополнительные сканеры Новости
Окунитесь в атмосферу старейшего гастропаба Зеленограда — «Temple Bar» Реклама
Каршеринг «Делимобиль» открыл зону парковки в МЖК, Ржавках, а также в Поварово и Солнечногорске Новости
Спектакли зеленоградского театра «БАВ» «В свете ж вот какое чудо!» и «Верная жена» — 22 и 24 ноября на сцене ДК МИЭТ Афиша
Худеем с гастробаллоном — эффективный метод устранения избыточного веса предлагает клиника «ЭстеДи» Реклама
«Микрон» вошел в шорт-лист туристической премии «Путеводная звезда» — давайте поможем ему победить Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру