«Человек счастлив, когда находит свое призвание в жизни, каждая мелочь может сделать человека счастливым, если она сделана с любовью. Башмачник согревает тело человека в морозный день и человек счастлив и башмачник счастлив».



«Самая смертельная болезнь — это слепота и глухота к миру, который нас окружает. Человек, который не умеет радоваться жизни, заражен ужасным ядом, и исцелить его может только любовь».



Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, трехкратный лауреат Гран-при международных театральных конкурсов.

Билеты: на сайте http://teatrkrylja.ru.

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В детском театре «Крылья» будут рады видеть вас!