17 ноября в 14:00 детский театр «Крылья» приглашает всех на музыкальный спектакль «Кофе в городе N», веселый глубокий спектакль о жителях небольшого городка, которые за два часа расскажут секрет счастья. Как прозреть и научиться жить и замечать жизнь. Приглашены все.
«Человек счастлив, когда находит свое призвание в жизни, каждая мелочь может сделать человека счастливым, если она сделана с любовью. Башмачник согревает тело человека в морозный день и человек счастлив и башмачник счастлив».
«Самая смертельная болезнь — это слепота и глухота к миру, который нас окружает. Человек, который не умеет радоваться жизни, заражен ужасным ядом, и исцелить его может только любовь».
Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, трехкратный лауреат Гран-при международных театральных конкурсов.
Билеты: на сайте http://teatrkrylja.ru.
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В детском театре «Крылья» будут рады видеть вас!