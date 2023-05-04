Детский театр «Крылья» открывает весенне-летнюю сессию спектаклей — начало 11 мая 04.05.2023 Реклама

Приходите в гости в детский театр «Крылья»! С 11 мая здесь открывается весенне-летняя сессия спектаклей. Целый месяц вы можете посещать детские спектакли по бесплатным билетам! «Маугли», «Аладдин», «Мэри», «Дюймовочка» и многие другие, — каждый юный зритель найдет себе спектакль по вкусу.

В детском театре «Крылья» будут рады видеть вас.
Бесплатные билеты: можно получить на сайте http://teatrkrylja.ru
Дополнительная информация по телефону: 8-964-572-27-47

Адрес: Зеленоград, корпус 100

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Метки:
театр, Крылья
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