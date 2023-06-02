Хочу, чтобы мой ребенок рос счастливым, хочу, чтобы он гармонично развивался, хочу чтобы он был умным, сильным и занимался творчеством. Но в сутках только 24 часа… Чем пожертвовать? Что самое важное?

Самое важное — чтобы ребенок познал себя, свои возможности, свои чувства, выстроил свою систему ценностей. Ребенок будет счастлив, если он будет жить в гармонии с собой и с обществом. «Судьба человека определяется тем, что происходит в его голове, когда он вступает в противоречие с внешним миром,» — написал Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди». Мы предлагаем вам театр.

Записывайтесь прямо сейчас: 8-964-572-27-47

Адрес: Зеленоград, корпус 100

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Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!