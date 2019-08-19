Театр «Крылья» — это место, где дети, попадая в атмосферу искусства и любви, в общество единомышленников, смогут раскрыться, почувствовать уверенность в себе. Мы часто слышим от родителей, что дети ничего не хотят, не читают, единственное, что их увлекает это телефон, в котором дети проводят часы. Это страшная тенденция сегодняшнего общества связанна с ранним взрослением сегодняшних детей. Они просто не видят альтернативы.

Наша цель — показать детям другой мир, в котором сказку можно сотворить своими руками.