Приглашаем вас на занятия актерским мастерством, искусством танца и вокалом. Открыт набор в группы:
- Подготовительное отделение (5-7 лет)
- Основные группы: I ступень: 8-10 лет; II ступень 11-13 лет
- Театральная лаборатория 14+
Запишите детей на просмотр 7 и 14 сентября по телефону 8(903)507-01-39.
Театр «Крылья» — это место, где дети, попадая в атмосферу искусства и любви, в общество единомышленников, смогут раскрыться, почувствовать уверенность в себе. Мы часто слышим от родителей, что дети ничего не хотят, не читают, единственное, что их увлекает это телефон, в котором дети проводят часы. Это страшная тенденция сегодняшнего общества связанна с ранним взрослением сегодняшних детей. Они просто не видят альтернативы.
Наша цель — показать детям другой мир, в котором сказку можно сотворить своими руками.
Театр — это место, где нет предела фантазии и воображению, где предметы могут говорить, а люди летать. Где маленькое кажется огромным, а огромное незначительным, где можно играть, жить, мечтать, творить чудеса и дарить радость.
Театр — это маленькая проекция большой жизни, где добро обязательно победит.
Театр — это место, где, примерив массу ролей, ребенок обязательно найдет свою и непременно поверит в себя, где его окружают друзья и единомышленники, которые вместе пишут сказки со счастливым концом.
Театр — это место, где вырастают крылья!
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