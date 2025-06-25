Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор для детей от 3-х до 14-ти лет. Хотите, чтобы ваш ребёнок развивался гармонично, умел красиво и уверенно говорить, владел своим телом и голосом — звоните прямо сейчас и записывайтесь на пробное занятие.