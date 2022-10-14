Зачем детям театр? Создавая общество единомышленников, он решает массу подростковых проблем: забирает детей с улиц, дарит им надежных друзей, отвлекает от виртуальной жизни в телефоне, вовлекает в чудесный мир литературы, придает уверенность в себе и делает их резистентными ко всем негативным влияниям.

Сцена может показать детям другой мир, в котором сказку можно сотворить своими руками.

Педагогам-преподавателям очень хочется научить артистов радоваться жизни здесь и сейчас, ловить момент и проживать его ярко и эмоционально, уметь находить интересное и получать удовольствие даже от самых рутинных видов деятельности. Ведь театр — это не результат, это процесс. Процесс сложный, долгий и интересный. Сцена, софиты, аплодисменты — это момент, зритель не видит часы репетиций, труда, которые спрятаны за красивыми костюмами и лучезарной улыбкой артистов. Секрет успеха прост: они приходят в театр не ради сцены, успеха, аплодисментов, кубков и наград, они получают удовольствие от процесса, здесь и сейчас, каждую минуту в зале, в шпагате, у станка, побеждая артикуляцию, борясь со страхами и неудачами. Они счастливы!