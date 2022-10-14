Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало 14.10.2022 Реклама

Детский театр «Крылья» ждёт юных артистов! Беспрецедентная акция — дополнительный набор детей от 3-х до 14-ти лет.
У вашего ребенка будет насыщенная интересная жизнь, настоящие друзья, цели и мечты! Он научится владеть своим телом, голосом, эмоциями, преодолевать трудности, работать на результат и с удовольствием! Театр — это место, где вырастают крылья.

Зачем детям театр? Создавая общество единомышленников, он решает массу подростковых проблем: забирает детей с улиц, дарит им надежных друзей, отвлекает от виртуальной жизни в телефоне, вовлекает в чудесный мир литературы, придает уверенность в себе и делает их резистентными ко всем негативным влияниям.

Сцена может показать детям другой мир, в котором сказку можно сотворить своими руками.

Педагогам-преподавателям очень хочется научить артистов радоваться жизни здесь и сейчас, ловить момент и проживать его ярко и эмоционально, уметь находить интересное и получать удовольствие даже от самых рутинных видов деятельности. Ведь театр — это не результат, это процесс. Процесс сложный, долгий и интересный. Сцена, софиты, аплодисменты — это момент, зритель не видит часы репетиций, труда, которые спрятаны за красивыми костюмами и лучезарной улыбкой артистов. Секрет успеха прост: они приходят в театр не ради сцены, успеха, аплодисментов, кубков и наград, они получают удовольствие от процесса, здесь и сейчас, каждую минуту в зале, в шпагате, у станка, побеждая артикуляцию, борясь со страхами и неудачами. Они счастливы!

Театр дает знания, умения и навыки. Девочкам — пластику, умение владеть голосом в разговорной речи, уверенно себя чувствовать на публике, хорошо и грамотно излагать свои мысли, слышать музыку и развивать свои вокальные способности и не только .

Иногда родители говорят: «Мальчик=спорт; театр, танцы, вокал — это не для «настоящего мужика». Так ли это?

Если вы считаете, что мальчику для успешной карьеры и жизни нужны только сила и ловкость, тогда спорт.Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок был уверенным в себе, грамотно и легко общался, четко формулировал свои мысли, был лидером, умел работать в команде и быстро ориентироваться в ситуации, имел хорошую физическую форму, умел добиваться целей и конструктивно относиться к своим победам и неудачам, вы однозначно приведет вашего сына в наш театр.

Пусть ваши дети живут моментом, и у них обязательно вырастут крылья.

«Крылатая» театральная семья ждет юных артистов!

Звоните сегодня: 8-964-572-27-47
Адрес: Зеленоград, корпус 100

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
театр, кружки и секции, профессиональное образование, Крылья
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Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало Реклама
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